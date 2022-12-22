Заявления на универсальное пособие на детей начнут принимать уже в декабре — куда нести документы в Новосибирске

Заявление на универсальное пособие на детей можно подать уже с 28 декабря через «Госуслуги» — в Новосибирске в отделениях обслуживания Социального фонда документы начнут принимать с 9 января. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
С1 января 2023 года начинает работать Социальный фонд, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Универсальное пособие объединяет пять выплат, которые назначались раньше:
- выплаты беременным женщинам;
- выплаты на первого ребенка до 3 лет;
- выплаты на третьего ребенка до 3 лет;
- пособия на детей от 3 до 8;
- пособия на детей от 8 до 17 лет.
Единые офисы клиентского обслуживания в Новосибирске уже готовы.
— Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка, — объяснили в пенсионном фонде Новосибирской области.
Универсальное пособие назначается на основе комплексной оценки нуждаемости. Оценивать доход будут за 12 месяцев до месяца подачи заявлений.
— Среднедушевой доход в семье не должен превышать в нашем регионе 14 728 рублей на каждого члена семьи, а имущество должно соответствовать установленным требованиям, закрепленным постановлением Правительства РФ. Доходы мобилизованных не учитываются при расчете СДД.
Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.
В НСО на 2023 год для беременных — от прожиточного минимума для трудоспособного населения в 16 054 рубля, на детей — от прожиточного минимума в 15 261 рубль. Это максимальные суммы пособий.
Адреса офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Новосибирске вы можете посмотреть на нашей карте:
Прожиточный минимум Новосибирской области на 2023 год утвердил губернатор Андрей Травников на прошлой неделе.