Универсальное пособие на детей и беременных будут выплачивать в НСО — когда и сколько
Отталкиваться в расчетах будут от прожиточного минимума
Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года. Регион подготовил все необходимые документы и сверил расходы.
— Мы провели сейчас выверку расходов со всеми субъектами Российской Федерации, все субъекты РФ на текущий момент письменно подтвердили готовность финансировать выплату универсального пособия с 1 января 2023 года, — цитирует первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину официальная группа «Пенсионного фонда России» во «ВКонтакте».
В отделении ПФР по Новосибирской области объяснили, что универсальное пособие будет введено по всей стране и будет выплачиваться и в нашем регионе.
— Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.
Сейчас прожиточный минимум трудоспособного взрослого в Новосибирской области составляет —
— Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию предусматривается сохранная норма для тех, кому действующие пособия уже установлены или будут установлены до конца года. Семья сможет выбрать — пользоваться выплатами по старым правилам или перейти на универсальное пособие, — подчеркнули в ПФР.
При этом пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком.