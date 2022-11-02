Универсальное пособие на детей и беременных будут выплачивать в НСО — когда и сколько

Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года. Регион подготовил все необходимые документы и сверил расходы.



— Мы провели сейчас выверку расходов со всеми субъектами Российской Федерации, все субъекты РФ на текущий момент письменно подтвердили готовность финансировать выплату универсального пособия с 1 января 2023 года, — цитирует первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину официальная группа «Пенсионного фонда России» во «ВКонтакте».