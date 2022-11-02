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Универсальное пособие на детей и беременных будут выплачивать в НСО — когда и сколько

Отталкиваться в расчетах будут от прожиточного минимума

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В регионе будет установлен переходный период

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Новосибирская область начнет выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин с 1 января 2023 года. Регион подготовил все необходимые документы и сверил расходы.

— Мы провели сейчас выверку расходов со всеми субъектами Российской Федерации, все субъекты РФ на текущий момент письменно подтвердили готовность финансировать выплату универсального пособия с 1 января 2023 года, — цитирует первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину официальная группа «Пенсионного фонда России» во «ВКонтакте».

В отделении ПФР по Новосибирской области объяснили, что универсальное пособие будет введено по всей стране и будет выплачиваться и в нашем регионе.

— Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Сейчас прожиточный минимум трудоспособного взрослого в Новосибирской области составляет — 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка — 14 562 рубля. От этих сумм и будут рассчитываться пособия. Будут учитываться не только доходы семьи, но и имущество.

— Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию предусматривается сохранная норма для тех, кому действующие пособия уже установлены или будут установлены до конца года. Семья сможет выбрать — пользоваться выплатами по старым правилам или перейти на универсальное пособие, — подчеркнули в ПФР.

При этом пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком.

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