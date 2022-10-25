Назначать пособия на детей от 8 до 17 лет в НСО стали по новым правилам — разбираем на конкретных примерах

Пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком — сейчас он уже закончился, поэтому отделение ПФР по региону дало разъяснения. Разбираемся в новых правилах на конкретных примерах.



— До 1 октября при подаче заявления выплата устанавливалась с апреля при условии достижения ребенком 8 лет до апреля. Либо с месяца достижения 8 лет, если ребенок достиг этого возраста после апреля, — объяснила Людмила Якушенко, заместитель управляющего отделением ПФР по Новосибирской области.