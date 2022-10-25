Назначать пособия на детей от 8 до 17 лет в НСО стали по новым правилам — разбираем на конкретных примерах
С 1 октября закончился переходный период
Пособия на детей от 8 до 17 лет начали назначать по новым правилам в Новосибирской области с 1 октября. До этого времени действовал переходный период с особым порядком — сейчас он уже закончился, поэтому отделение ПФР по региону дало разъяснения. Разбираемся в новых правилах на конкретных примерах.
— До 1 октября при подаче заявления выплата устанавливалась с апреля при условии достижения ребенком 8 лет до апреля. Либо с месяца достижения 8 лет, если ребенок достиг этого возраста после апреля, — объяснила Людмила Якушенко, заместитель управляющего отделением ПФР по Новосибирской области.
С 1 октября правила изменились.
— Выплата устанавливается с месяца достижения ребенком 8 лет, но при условии, что обращения за данной выплатой последовало не позднее шести месяцев с этого месяца. В остальных случаях выплата осуществляется с момента подачи заявления, — подчеркнула специалист.
Она привела несколько примеров.
Если ребенку исполнилось 8 лет в сентябре 2022 года, а заявление подали в октябре — тогда ежемесячная выплата будет установлена с сентября. То есть деньги в ноябре будут получены и за сентябрь, и за октябрь.
Вторая ситуация — ребенку исполнилось 8 лет в марте 2022 года, а заявление подано в октябре. Ежемесячную выплату установят с октября — с месяца обращения, потому что прошло больше шести месяцев после того, как ребенку исполнилось 8 лет. То есть деньги в ноябре будут выплачены только за один месяц. По старым правилам, если бы заявление было бы подано в сентябре, то можно было бы в октябре рассчитывать на выплату за семь месяцев. Сейчас эта схема уже не работает.
Третий пример — если за выплатой обращается семья, у которой ребенок старше 8 лет. В данном случае выплата будет установлена с месяца обращения. Подали заявление в октябре, то за один месяц в ноябре и будут получены пособия.
Есть несколько способов, как подать заявления:
- «Госуслуги»;
- клиентская служба Пенсионного фонда;
- МФЦ.
Объем пособия просчитывается индивидуально.
Важно правильно подать документы, чтобы получить пособия. Мы выбрали четыре самые частые причины, из-за которых вы можете лишиться детских пособий, и разобрали их на понятных примерах.