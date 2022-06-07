Четыре причины, из-за которых вам точно откажут в детских пособиях, — разбираем подробно на примерах

В другой же семье квартира приобретена в ипотеку, площадь ее — 55 кв. м , у них один ребенок, и есть еще одна квартира площадью 67 кв. м . Им будет отказано в предоставлении выплаты, поскольку лимит ими превышен.

Государственный орган будет проверять имущество каждого члена семьи на день обращения за выплатой. То есть даже если каждая из квартир будет в собственности у разных супругов, то они будут учитываться обе. При этом имущество сожителей, бабушек и дедушек при расчетах не учитывается. А вот имущество супруга, который давно не живет с детьми и их матерью, учитывается, его доходы — тоже.

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