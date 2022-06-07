Четыре причины, из-за которых вам точно откажут в детских пособиях, — разбираем подробно на примерах

В непростое время государство старается помочь семьям с детьми, вводя новые пособия, но при этом достаточно строго следит за теми, кто на них претендует. Чтобы получить деньги, нужно подходить по целому ряду параметров. Юрист Вероника Белоусова выбрала четыре самые частые причины, из-за которых вы можете лишиться детских пособий, и разобрала их на понятных примерах. Далее — от первого лица.
Люди стали активно заполнять заявления, чтобы воспользоваться поддержкой государства, но очень многие столкнулись со сложностями в ее получении и даже отказами. Предлагаю разобраться вместе, по каким причинам чаще всего отказывают и как избежать такого неприятного исхода.
Вы неправильно посчитали свои доходы
Наличие у заявителя и членов семьи дохода, который превышает величину прожиточного минимума на душу населения, — самая частая причина отказа в пособиях. Его нужно изначально посчитать правильно.
Например, мать воспитывает двух детей, младшему ребенку
Следовательно, если стипендия составляет 2000 рублей, заработная плата матери —
Но в конце апреля Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны новые условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет.
При назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не будут учитываться доходы заявителя и членов его семьи, если начиная с
У вас есть и своя квартира, и доля в другой
Это так называемое превышение имущественного ценза.
В предоставлении пособия откажут в случае наличия в собственности у заявителя и членов его семьи:
- двух и более помещений с назначением «жилое», если в сумме площадь будет больше норматива (более
24 кв. мна одного человека). Даже если у вас только доля в квартире, она уже будет считаться вторым жильем. То же самое касается жилых зданий и садовых домов, но норматив здесь увеличен — не более 40 кв. мна человека. Откажут в пособии, если у вас в собственности два и более нежилых здания;
- двух и более гаражей или машино-мест. Для многодетных семей и семей с инвалидами есть оговорка;
- земельных участков суммарной площадью более 0,25 га в городе или
1 гав сельской местности. Определяться норматив будет по месту прописки. Например, если вы живете в городской квартире и владеете сельским участком, лимит будет 0,25 га, так как место вашего проживания — город;
- двух и более транспортных или мототранспортных средств. Для многодетных — трех и более единиц;
- двух и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает
5 лет, или двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет.
По поводу жилых помещений приведу пример.
В семье муж, жена и двое их детей. У них в собственности однокомнатная квартира площадью 30
В другой же семье квартира приобретена в ипотеку, площадь ее — 55
Государственный орган будет проверять имущество каждого члена семьи на день обращения за выплатой. То есть даже если каждая из квартир будет в собственности у разных супругов, то они будут учитываться обе. При этом имущество сожителей, бабушек и дедушек при расчетах не учитывается. А вот имущество супруга, который давно не живет с детьми и их матерью, учитывается, его доходы — тоже.
Вы решили умолчать об имуществе или рискнули обмануть
Не нужно утаивать свои доходы или имущество — обмануть проверку вам вряд ли удастся, а с повторными заявлениями придется попотеть. Невнимательность также будет вам стоить времени и лишних нервов.
Разберем ситуацию. Мать после расторжения брака одна воспитывает дочь, которой на момент обращения за пособием исполнилось
В этом случае матери придется подать заявление снова, при этом сверив все данные с бумажными документами (желательно приложить фото этого документа).
Вы трудоспособны, а не работаете
Очень часто на этот пункт при обращении за пособием люди не обращают внимания. Полагаю, что здесь они руководствуются мыслью «у меня и так денег мало, кто, как не я, достоин пособия». У государства другая логика: можете работать — идите работать; не можете найти работу — вставайте на учет в центре занятости и ищите.
Если у заявителя и трудоспособных членов его семьи отсутствует официальный доход и нет уважительных причин на его отсутствие, в предоставлении поддержки государства будет отказано.