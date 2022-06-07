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Вероника Белоусова

юрист, директор "Службы юридической помощи"
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Вероника Белоусова

юрист, директор "Службы юридической помощи"
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Мнение

Четыре причины, из-за которых вам точно откажут в детских пособиях, — разбираем подробно на примерах

Подавайте документы внимательно, чтобы потом их не переделывать

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Государство не намерено раздавать деньги всем желающим. Вы должны подходить по определенным критериям, чтобы рассчитывать на помощь

Государство не намерено раздавать деньги всем желающим. Вы должны подходить по определенным критериям, чтобы рассчитывать на помощь

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В непростое время государство старается помочь семьям с детьми, вводя новые пособия, но при этом достаточно строго следит за теми, кто на них претендует. Чтобы получить деньги, нужно подходить по целому ряду параметров. Юрист Вероника Белоусова выбрала четыре самые частые причины, из-за которых вы можете лишиться детских пособий, и разобрала их на понятных примерах. Далее — от первого лица.

Люди стали активно заполнять заявления, чтобы воспользоваться поддержкой государства, но очень многие столкнулись со сложностями в ее получении и даже отказами. Предлагаю разобраться вместе, по каким причинам чаще всего отказывают и как избежать такого неприятного исхода.

Вы неправильно посчитали свои доходы

Наличие у заявителя и членов семьи дохода, который превышает величину прожиточного минимума на душу населения, — самая частая причина отказа в пособиях. Его нужно изначально посчитать правильно.

Например, мать воспитывает двух детей, младшему ребенку 12 лет, а старший — уже совершеннолетний, то есть ему более 18 лет, но он еще учится в университете. Мать вышла замуж, брак зарегистрирован в органе ЗАГС. Таким образом, при расчете доходов семьи Пенсионный фонд будет учитывать заработную плату матери, стипендию старшего ребенка (в случае, если он ее получает), а также заработную плату супруга матери. Важно учесть, что доходы по заработной плате считаются до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Следовательно, если стипендия составляет 2000 рублей, заработная плата матери — 25 000 рублей, ее супруга — 35 000 рублей, то среднедушевой доход семьи составляет 15 500 рублей на человека, то есть превышает прожиточный минимум (13 919 рублей в Новосибирской области). Кроме того, важно помнить, что при расчете ежемесячного дохода учитываются не только заработная плата и стипендия, но и пенсии, алименты, доходы от продажи движимого или недвижимого имущества и другие. Таким образом, в нашем примере среднедушевой доход превысил уровень прожиточного минимума, установленный государством, следовательно, в предоставлении выплаты будет отказано.

Но в конце апреля Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны новые условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет.

При назначении пособия на детей от 3 до 7 лет не будут учитываться доходы заявителя и членов его семьи, если начиная с 1 марта 2022 года был расторгнут трудовой договор и они были признаны безработными.

У вас есть и своя квартира, и доля в другой

Государственный орган будет проверять имущество каждого члена семьи на день обращения за выплатой

Государственный орган будет проверять имущество каждого члена семьи на день обращения за выплатой

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Это так называемое превышение имущественного ценза.

В предоставлении пособия откажут в случае наличия в собственности у заявителя и членов его семьи:

  • двух и более помещений с назначением «жилое», если в сумме площадь будет больше норматива (более 24 кв. м на одного человека). Даже если у вас только доля в квартире, она уже будет считаться вторым жильем. То же самое касается жилых зданий и садовых домов, но норматив здесь увеличен — не более 40 кв. м на человека. Откажут в пособии, если у вас в собственности два и более нежилых здания;
  • двух и более гаражей или машино-мест. Для многодетных семей и семей с инвалидами есть оговорка;
  • земельных участков суммарной площадью более 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности. Определяться норматив будет по месту прописки. Например, если вы живете в городской квартире и владеете сельским участком, лимит будет 0,25 га, так как место вашего проживания — город;
  • двух и более транспортных или мототранспортных средств. Для многодетных — трех и более единиц;
  • двух и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет, или двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет.

По поводу жилых помещений приведу пример.

В семье муж, жена и двое их детей. У них в собственности однокомнатная квартира площадью 30 кв. м, квартира-студия площадью 18 кв. м, 1/8 доля в еще одной квартире площадью 32 кв. м, а также жилой дом площадью 42 кв. м. Казалось бы, имущества много, однако в требования имущественных нормативов семья укладывается.

В другой же семье квартира приобретена в ипотеку, площадь ее — 55 кв. м, у них один ребенок, и есть еще одна квартира площадью 67 кв. м. Им будет отказано в предоставлении выплаты, поскольку лимит ими превышен.

Государственный орган будет проверять имущество каждого члена семьи на день обращения за выплатой. То есть даже если каждая из квартир будет в собственности у разных супругов, то они будут учитываться обе. При этом имущество сожителей, бабушек и дедушек при расчетах не учитывается. А вот имущество супруга, который давно не живет с детьми и их матерью, учитывается, его доходы — тоже.

Вы решили умолчать об имуществе или рискнули обмануть

Если вы безработны без особой причины и можете трудиться — в пособиях откажут

Если вы безработны без особой причины и можете трудиться — в пособиях откажут

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Не нужно утаивать свои доходы или имущество — обмануть проверку вам вряд ли удастся, а с повторными заявлениями придется попотеть. Невнимательность также будет вам стоить времени и лишних нервов.

Разберем ситуацию. Мать после расторжения брака одна воспитывает дочь, которой на момент обращения за пособием исполнилось 13 лет. Среднедушевой доход семьи менее прожиточного минимума, по имуществу она также попадает в категорию лиц, которым положено пособие, отец ребенка алименты не платит. И всё бы ничего, уже, казалось бы, должно прийти одобрение на выплату пособия, однако Пенсионный фонд отвечает отказом в связи с тем, что она предоставила недостоверные данные. Позже выясняется, что на портале «Госуслуги» отсутствуют данные о судебном приказе, на основании которого взыскиваются алименты.

В этом случае матери придется подать заявление снова, при этом сверив все данные с бумажными документами (желательно приложить фото этого документа).

Вы трудоспособны, а не работаете

Очень часто на этот пункт при обращении за пособием люди не обращают внимания. Полагаю, что здесь они руководствуются мыслью «у меня и так денег мало, кто, как не я, достоин пособия». У государства другая логика: можете работать — идите работать; не можете найти работу — вставайте на учет в центре занятости и ищите.

Если у заявителя и трудоспособных членов его семьи отсутствует официальный доход и нет уважительных причин на его отсутствие, в предоставлении поддержки государства будет отказано.

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