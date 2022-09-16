Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5%
Эксперты также предсказывали снижение ставки
Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Последний раз ставка была настолько низкой еще в 2021 году: 26 октября ее подняли с 6,5 до 7,5%.
— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем мы предполагали в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, — пояснили свое решение в Центробанке.
Также в ЦБ уточнили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2022 году составит 11–13%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Опрошенные эксперты также предсказывали снижение, но мнения о том, насколько оно будет сильным, разнились. Также эксперты высказались о том, что ждет экономику и обычных людей после изменения ключевой ставки.
— Что касается депозитов и кредитов, то и здесь реакция на решения Центробанка стандартная. Если ставка снижается, то снижаются проценты и по вкладам, и по кредитам. Если растет, то происходит ровно наоборот. Так что через неделю после оглашения решения ЦБ можно ждать реакции банков, — пояснил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Предыдущее снижение ключевой ставки, с 9,5 до 8% годовых, произошло 22 июля. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано, поскольку текущие темпы прироста цен остались низкими, а это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Также в Банке России отметили, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем там предполагали в июне, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
При этом в начале года ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.
Что еще почитать о кризисе в российской экономике:
- эксперты объяснили, насколько выгодно сейчас держать сбережения в долларах и евро (и что вообще с ними можно делать);
- разбирались, к чему приведет продление валютных ограничений;
- выясняли, как изменятся цены на жилье этой осенью (и насколько на них влияют изменения ключевой ставки).