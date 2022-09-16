Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5%

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Последний раз ставка была настолько низкой еще в 2021 году: 26 октября ее подняли с 6,5 до 7,5%.

— Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем мы предполагали в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, — пояснили свое решение в Центробанке.