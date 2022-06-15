Если не работаешь, то и пособие не получишь? Восемь неудобных вопросов к новой выплате родителям школьников

Пришел отказ: не проходим по доходам. По нашим подсчетам, это не так. Почему отказали?

Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, вы могли неправильно подсчитать, потому что учитывали свои доходы, которые получаете на руки. А государство считает их до вычета налога — это правило прописано в постановлении, которое устанавливает условия для назначения пособия. В этом материале мы объясняли, почему так.



Во-вторых, вы могли взять доход не за тот период или не учесть какие-то деньги. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. При этом 12 месяцев нужно брать не с даты подачи заявления, а отступив 4 полных месяца назад.

