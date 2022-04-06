«Уведомлений не было»: Минпромторг — о работе заводов Mars и Coca-Cola в Новосибирске

Заводы Mars и Coca-Cola продолжают работать в Новосибирской области без ограничений. Об этом во время прямого эфира НГС сообщил министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров.
— Они работают, не уведомляли о приостановке деятельности. И буквально с первых дней такой напряженности и введения санкций информацию, которую мы от них получили — о том, что они не планируют приостановку деятельности и введения каких-то ограничений, — объяснил Андрей Гончаров.
Информация о приостановке от Decathlon в Минпромторг также пока не поступала.
— Компания заходила к нам не просто так. Несколько раз переносили открытие, и строились достаточно долго. Те затраты, которые бизнес понес, хотелось бы, чтобы вернулись, в том числе нам налогами, и предприятие работало. Закрытие или приостановка деятельности — совсем нехорошо. И нет разницы, наш бизнес или заграничный. И наша задача — его по максимуму сохранить, — добавил министр.
В середине марта заявления о временном прекращении работы на российском рынке крупных международных компаний шли сплошной чередой. Однако далеко не все они просто продают в России какие-то импортированные товары. Немало иностранных корпораций давно стали российскими производителями, имеющими у нас крупные производства. Есть такие предприятия и в Новосибирской области. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал информацию о них и попытался понять, какая судьба ждет эти заводы.
Сегодня министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров отвечал на вопросы читателей в прямом эфире. Расшифровку можно посмотреть здесь. Он объяснил, как сейчас работает временно закрытая IKEA.
Вчера стало известно, что в Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планируют сокращать объемы в 2022 году.