«Уведомлений не было»: Минпромторг — о работе заводов Mars и Coca-Cola в Новосибирске

Заводы Mars и Coca-Cola продолжают работать в Новосибирской области без ограничений. Об этом во время прямого эфира НГС сообщил министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров.

— Они работают, не уведомляли о приостановке деятельности. И буквально с первых дней такой напряженности и введения санкций информацию, которую мы от них получили — о том, что они не планируют приостановку деятельности и введения каких-то ограничений, — объяснил Андрей Гончаров.

Информация о приостановке от Decathlon в Минпромторг также пока не поступала.