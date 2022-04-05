3-дневная неделя и 4-часовой рабочий день: часть предприятий в Новосибирске вынуждены ужать производство

В Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планируют сокращать объемы в 2022 году. Об этом на аппаратном совещании при мэре Новосибирска заявил Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.
— Мы собрали с более чем 240 предприятий данные — они свидетельствуют о том, что треть организаций сокращения объемов производства в 2022 году не планируют. Более 32% организаций обеспечены заказами, сырьем и материалами на ближайшие
Специалисты оценили, какую поддержку предприятиям предлагают на федеральном уровне.
— Такая поддержка на уровне Федерации введена только для предприятий Роскосмоса. В Новосибирске таких предприятий нет, — отметил чиновник. — Предприятие АО «Экран-Оптические системы» перспектив не видит. Сейчас совместно решаем, как сохранить их производство. АО НПП «Сибэлектротерм» в мае текущего года планирует временный перевод на трехдневную рабочую неделю. Аналогичные меры запланированы на некоторых других предприятиях. Завод АО НЭМЗ «Тайра» временно перейдет на 4-часовой рабочий день.
— АО «Экран-Оптические системы» производит электронно-оптические системы. В 2020 году выручка компании составила 511,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — всего 142 тысячи рублей. Численность сотрудников — 286 человек.
— АО НПП «Сибэлектротерм» занимается изготовлением и внедрением различных типов электрометаллургического оборудования. В 2020 году выручка компании составила 51,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — всего 9 тысяч рублей. Численность сотрудников — 33 человека.
— АО НЭМЗ «Тайра» занимается производством вентиляционного, энергетического и газоочистного оборудования. В 2021 выручка составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 160,8 миллиона рублей. Численность сотрудников — 670 человек.
Витухин уточнил, что у новосибирского авиационного завода им. Чкалова перспектива сохранения выпуска продукции — минимум полгода. На объединениях «Север» и «Элсиб» — девять месяцев.
Новосибирский авиационный завод им. Чкалова входит в «Сухой» и производит, помимо авиазапчастей, истребители СУ−34. Компания «Север» входит в «Росатом» и разрабатывает и производит изделия радио-электротехнического и прецизионно-механического профилей. Завод «Элсиб» производит полный цикл работ по разработке, изготовлению, пусконаладке генераторов, электродвигателей для ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС.
В марте санкции против более десяти российских крупных предприятий ввели Соединенные Штаты Америки. Под них попал и Новосибирский авиаремонтный завод. Сообщение об этом распространило Министерство финансов США.