3-дневная неделя и 4-часовой рабочий день: часть предприятий в Новосибирске вынуждены ужать производство

В Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планируют сокращать объемы в 2022 году. Об этом на аппаратном совещании при мэре Новосибирска заявил Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

— Мы собрали с более чем 240 предприятий данные — они свидетельствуют о том, что треть организаций сокращения объемов производства в 2022 году не планируют. Более 32% организаций обеспечены заказами, сырьем и материалами на ближайшие 2–3 месяца. Около 18% опрошенных предприятий видят перспективу сохранения объемов пока только на один ближайший месяц, — поделился цифрами Виталий Витухин.

