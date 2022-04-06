«Простой им невыгоден»: министр промышленности и торговли НСО — что будет с IKEA и откроется ли магазин

Министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров рассказал, как сейчас работает временно закрытая IKEA. Сотрудники продолжают трудиться на складах, при этом каких-то новых заявлений о сокращениях или особенностях работы компания не делает. Магазин IKEA в Новосибирске перестал работать в начале марта.
В прямом эфире НГС министр объяснил, что сначала IKEA уведомила Минпромторг НСО, что переходит в закрытый режим работы, без продаж, но с сохранением зарплат и без сокращений.
— Я думаю, что это была такая пауза выжидания. Сейчас они это уведомление отозвали, но по-прежнему не торгуют. Работают в режиме склада, не продавая товары во внешнюю среду. Но мне кажется, что через какое-то время они вернутся в полном объеме, потому что каждый день — это определенные риски, недополученная прибыль, — объяснил Андрей Гончаров.
Он добавил, что компания имеет в России несколько производственных предприятий.
— Это тоже трудоустройство, производственные определенные цепочки. И этот простой, мне кажется, им невыгоден. И плюс зашел мощно конкурент наш — отечественный Hoff. И мне кажется, что они через какое-то время это решение пересмотрят. Чем больше бизнеса — тем выгоднее, интереснее. Конкуренцию никто не отменял. И хочется, чтобы конкурентное поле было просторное у нас. Но за IKEA говорить сейчас не могу — когда они точно вернутся. Но то, что они сейчас уведомление свое отозвали, — это такой хороший знак, — уверен министр.
IKEA приостановила деятельность в числе прочих иностранных компаний после начала вооруженного конфликта на Украине. Последний вечер работы новосибирского магазина походил на эвакуацию — очередь растянулась на 200 метров.
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Сегодня министр отвечал на вопросы читателей в прямом эфире. Расшифровку можно посмотреть здесь.
Вчера стало известно, что в Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планируют сокращать объемы в 2022 году.