«Простой им невыгоден»: министр промышленности и торговли НСО — что будет с IKEA и откроется ли магазин

Министр промышленности и торговли НСО Андрей Гончаров рассказал, как сейчас работает временно закрытая IKEA. Сотрудники продолжают трудиться на складах, при этом каких-то новых заявлений о сокращениях или особенностях работы компания не делает. Магазин IKEA в Новосибирске перестал работать в начале марта.



В прямом эфире НГС министр объяснил, что сначала IKEA уведомила Минпромторг НСО, что переходит в закрытый режим работы, без продаж, но с сохранением зарплат и без сокращений.

— Я думаю, что это была такая пауза выжидания. Сейчас они это уведомление отозвали, но по-прежнему не торгуют. Работают в режиме склада, не продавая товары во внешнюю среду. Но мне кажется, что через какое-то время они вернутся в полном объеме, потому что каждый день — это определенные риски, недополученная прибыль, — объяснил Андрей Гончаров.