Французская сеть Decathlon приостанавливает работу в России. Что об этом говорят в новосибирском магазине

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon объявила о приостановке работы в России. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на французское новостное издание BFM TV.
Как сообщает французское СМИ, о приостановке работы в России сообщил в пресс-релизе сам Decathlon. В качестве причины компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.
Когда закроется магазин сети в Новосибирске, неизвестно. По телефонам отдела маркетинга сети НГС никто не ответил. В контактном центре сообщили, что у них нет информации о приостановке деятельности магазина, пока они работают в прежнем режиме. НГС отправил запрос в PR-службу компании. На момент публикации ответ не пришел.
В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября прошлого года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.