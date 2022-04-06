«Пока критичных сокращений и увольнений нет»: прямой эфир с министром промышленности (онлайн)

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров отвечает на вопросы читателей и редакции НГС в прямом эфире.



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Наладилась ли в регионе ситуация с сахаром? Почему возник такой ажиотаж? Как изменилась цена на этот продукт? Мониторинг цен на основные продукты — как он проводится, насколько эффективен? Какие продукты подорожали сильнее всего и из-за чего?



На все эти вопросы сегодня ответит министр. Также вы можете присылать и свои.