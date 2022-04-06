«Пока критичных сокращений и увольнений нет»: прямой эфир с министром промышленности (онлайн)

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В Новосибирске продолжается рост цен на продукты — сильнее всего цены растут на овощи, куриные яйца и гречку.
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В Новосибирске только треть промышленных и производственных предприятий не планирует сокращать объемы в 2022 году.
Об этом вчера на аппаратном совещании при мэре Новосибирска заявил Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.
— Мы собрали с более чем 240 предприятий данные — они свидетельствуют о том, что треть организаций сокращения объемов производства в 2022 году не планирует. Более 32% организаций обеспечены заказами, сырьем и материалами на ближайшие 2–3 месяца. Около 18% опрошенных предприятий видят перспективу сохранения объемов пока только на один ближайший месяц, — поделился цифрами Виталий Витухин.
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Сегодня мы выпустили репортаж с новосибирского предприятия, где фасуют сахар. Его привозят сюда из Краснодара в грузовых вагонах. Посмотрите, как это происходит.
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На вопрос, почему возникла такая ситуация с сахаром, Андрей Гончаров ответил, что в течение месяца возник ажиотажный спрос на сахар, который необъясним для многих. Потому что более 5,5 миллиона тонн в стране производится, 400 тысяч тонн поставляли заграницу — в основном в Турцию, страны Средней Азии.
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Сниженная оптовая цена сахара
Министр отметил, что уже со следующей недели в город будет поступать сахар по оптовой цене 75 рублей — тенденция снижения цены есть.
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Ситуация на рынке труда
Ранее мы сообщали, что часть предприятий в Новосибирске вынуждены ужать производство, сделать 3-дневную неделю и 4-часовой рабочий день.
— Мы с Минтрудом создали оперативную рабочую группу — выезжаем на предприятия, которые уведомляют нас о введении такого режима. И решаем, что можно предпринять, чтобы минимизировать эти потери. Часть сотрудников может быть перепрофилирована, части мы можем предложить трудоустройство на других предприятиях, у которых сейчас есть дефицит кадров, если они подходят по квалификации. Мы мониторим ситуацию и стараемся реагировать. Пока критичных сокращений и увольнений мы не видим. Надеюсь, эта тенденция сохранится, — прокомментировал Андрей Гончаров ситуацию.
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На вопрос о ситуации с магазином ИКЕА министр ответил, что он отозвал уведомление о приостановке деятельности, но дата открытия пока неизвестна.
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Заводы Mars, Coca-Cola работают и не уведомляли о приостановке деятельности.
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Проблемы предприятий из-за санкций
— Безусловно, многие предприятия говорили о том, что логистические цепочки сейчас прерваны, особенно у тех, кто работал с Европой, США. Но сейчас они ищут другие пути, — отметил Андрей Гончаров.
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Читатели спросили у министра, что происходит с ценами на капусту — почему она подорожала?
— Цена на капусту в разных магазинах и разных сетях разная. Это зависит от многих факторов — откуда она приехала, в упаковке или нет, мытая или нет и так далее. Но по капусте, по так называемому борщевому набору, который без мяса, мы отслеживаем ситуацию, — заверил министр промышленности и торговли региона.
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Как представлены местные производители в сетях
Чем больше местных поставщиков будет представлено в сетях, тем меньше будет наценка, поэтому министерство старается работать в этом направлении, отметил Андрей Гончаров. По некоторым товарным группам доля местных поставщиков в крупных сетях, даже федеральных, доходит до 90%.
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— Прошлый год был непростым для экономики — более 500 предприятий воспользовались услугами нашего гарантийного фонда. То есть они берут кредиты в банках, а фонд выступает поручителем по этим кредитам. Поэтому призываю предпринимателей этим воспользоваться. Сейчас снижена ставка по услугам фонда: была 1%, сейчас — 0,75, — объяснил Андрей Гончаров.
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Читательница написала в редакцию, что заходила в рыбный магазин и ужаснулась ценам. Она спрашивает, какая рыба входит в перечень жизненно важных продуктов с фиксированными ценами и проходит ли мониторинг цен в таких магазинах.
Андрей Гончаров ответил, что замороженная рыба и мяса входят в список продуктов, по которым ведется мониторинг цен, но пока жалоб не было. Если это необоснованное повышение цен, то министерство обратится в ФАС.
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Ещё один читатель интересуется, что будет дальше с ценами на пиломатериалы. По его словам, цена на брус уже 24 500 рублей за куб, а в прошлом году была 18 тысяч.
— На следующей неделе планируется у меня встреча с сетевыми магазинами, которые торгуют товарами для стройки дома, дачи. Потому что в преддверии сезона будет повышенный спрос. Не хотелось бы, чтобы повышение цен было необоснованным. Нужно понять, на сколько ситуация обострится для жителей региона, — сказал министр.
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Импортозамещение в первую очередь коснулось оборонки, космической отрасли, связи.
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Что будет с офисной бумагой
— Пару недель назад мы видели всплеск цены и дефицит офисной бумаги. Это было связано с тем, что финский поставщик отбеливателя для бумаги отказал в поставках. Но меры были приняты оперативно — нашли поставщика внутри страны. Думаю, что в середине апреля ситуация устаканиться окончательно. Может быть, качество будет не такое, как мы привыкли, — предположил Андрей Гончаров.
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На этом наш эфир завершается. Спасибо, что были с нами!
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