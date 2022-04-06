Как фасуют сахар в Новосибирске и хватит ли его на всех — фоторепортаж из цеха, забитого мешками

Последние недели в новосибирских супермаркетах периодически с полок пропадает сахар — на его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе. Во вторник,
Производство «РТ Бакалея» стоит на Станционной, но сахар здесь не производят, а фасуют — из 50-килограммовых мешков по маленьким, розничным. Сахар привозят сюда из Краснодара в грузовых вагонах.
ООО «Регион Трейд Бакалея» — предприятие, занимающееся оптовой торговлей сахаром, мукой и солью. Как указано на сайте фирмы, «РТ Бакалея» — один из крупнейших поставщиков бакалейных товаров в Новосибирске и области. Производит сахар под брендами «РТ Бакалея» и «Чайкофский», соль «100 морей», «Байкалочка», «Посольская», а также муку «Алейка». По данным «Контур.Фокуса», компания работает с 2001 года, учредитель — Владимир Белый. Выручка за 2021 год составила 1,3 миллиарда, чистая прибыль — 14,2 миллиона.
Владимиру Белому также принадлежат Искитимский завод строительных материалов, ООО «Термолэнд» и ООО «Торговый Дом ТеплоТрейд» — все фирмы занимаются стройматериалами.
Большое помещение склада примыкает к рельсам, на которые приходит вагон, набитый мешками с сахаром. Внутри склада прохладно и, по оценке обывателя, действительно много сахара — между белых гор ездят рабочие на небольших погрузчиках. Как рассказывает учредитель ООО «Регион Трейд Бакалея» Владимир Белый, сейчас цех работает круглосуточно. Такая активность для апреля не совсем обычна — повлиял ажиотажный спрос.
— Обычно где-то в апреле-мае мы начинаем работать на склад: фасуем и раскладываем. Летом начинается круглосуточная работа в цехе. Таким образом нам удается преодолевать высокий сезон. Февраль и март — обычно низкий сезон, и цех работает в обычном режиме, — объясняет Владимир Белый.
По его словам, в сезон 2020–2021 годов в России произвели примерно 5 миллионов 246 тысяч тонн сахара, через год — 5 миллионов 700 тысяч тонн. При этом переходящий остаток между сезонами составил 46 тысяч тонн.
— Потребление сахара в среднем по стране составляет 5 миллионов 500 тысяч — 5 миллионов 600 тысяч тонн в год. То есть при любом раскладе спрос полностью обеспечен. Я так понимаю, у многих еще ковидный сахар остался лежать. Я понимаю, народ бы за валютой ломанулся, но за сахаром-то бессмысленно, — смеется предприниматель.
Аргументируя свою позицию, он проводит уже традиционные параллели с
— Сейчас, когда возник этот ажиотажный спрос, возникла парадоксальная ситуация. Сахар есть, а в магазине его нет. Почему? Чтобы купить сахар, его надо оплатить, ждать 10–15 дней, потом ждать вагон из Краснодара. Он едет сюда 10–12 дней. Считайте, месяц. Вот начался ажиотажный спрос, и только через месяц сахар сюда приедет, — говорит он.
При этом вопроса с производством сахара «просто не существует», его будет произведено столько, сколько нужно, повторяет предприниматель.
Зато вопрос с ценами пока есть. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, магазины какое-то время «искусственно сдерживали» цены на сахар — из-за этого его моментально сметали.
— На данный момент подросла цена, но это, я считаю, объективная такая данность, — уверен Гончаров. — При этом в оптовом звене, например, цены уже начали падать на 5–10%. В скором времени мы увидим не только снижение спроса, но и снижение цены.
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