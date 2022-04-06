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Как фасуют сахар в Новосибирске и хватит ли его на всех — фоторепортаж из цеха, забитого мешками

Смотрим, как готовят сахар для продажи на одном из крупнейших производств региона

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Склад с сахаром

Склад с сахаром

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Последние недели в новосибирских супермаркетах периодически с полок пропадает сахар — на его нехватку обратил внимание даже мэр города. Правительство уверяет, что товар на складах есть, всё дело в ажиотажном спросе. Во вторник, 5 апреля, министр предпринимательства и торговли региона Андрей Гончаров посетил с проверкой цех компании «РТ Бакалея», где фасуют сахар для новосибирских магазинов. НГС прошелся по предприятию вместе с чиновниками, послушал, что обещает министр, и посмотрел, как фасуют сахар.

Производство «РТ Бакалея» стоит на Станционной, но сахар здесь не производят, а фасуют — из 50-килограммовых мешков по маленьким, розничным. Сахар привозят сюда из Краснодара в грузовых вагонах.

ООО «Регион Трейд Бакалея» — предприятие, занимающееся оптовой торговлей сахаром, мукой и солью. Как указано на сайте фирмы, «РТ Бакалея» — один из крупнейших поставщиков бакалейных товаров в Новосибирске и области. Производит сахар под брендами «РТ Бакалея» и «Чайкофский», соль «100 морей», «Байкалочка», «Посольская», а также муку «Алейка». По данным «Контур.Фокуса», компания работает с 2001 года, учредитель — Владимир Белый. Выручка за 2021 год составила 1,3 миллиарда, чистая прибыль — 14,2 миллиона.

Владимиру Белому также принадлежат Искитимский завод строительных материалов, ООО «Термолэнд» и ООО «Торговый Дом ТеплоТрейд» — все фирмы занимаются стройматериалами.

По словам владельца компании Владимира Белого, дефицита сахара сейчас нет

По словам владельца компании Владимира Белого, дефицита сахара сейчас нет

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Большое помещение склада примыкает к рельсам, на которые приходит вагон, набитый мешками с сахаром. Внутри склада прохладно и, по оценке обывателя, действительно много сахара — между белых гор ездят рабочие на небольших погрузчиках. Как рассказывает учредитель ООО «Регион Трейд Бакалея» Владимир Белый, сейчас цех работает круглосуточно. Такая активность для апреля не совсем обычна — повлиял ажиотажный спрос.

— Обычно где-то в апреле-мае мы начинаем работать на склад: фасуем и раскладываем. Летом начинается круглосуточная работа в цехе. Таким образом нам удается преодолевать высокий сезон. Февраль и март — обычно низкий сезон, и цех работает в обычном режиме, — объясняет Владимир Белый.

На прошлой неделе «РТ Бакалея» отгрузила порядка 600 тонн по розничным сетям, на этой планируют 810–820 тонн

На прошлой неделе «РТ Бакалея» отгрузила порядка 600 тонн по розничным сетям, на этой планируют 810–820 тонн

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По его словам, в сезон 2020–2021 годов в России произвели примерно 5 миллионов 246 тысяч тонн сахара, через год — 5 миллионов 700 тысяч тонн. При этом переходящий остаток между сезонами составил 46 тысяч тонн.

— Потребление сахара в среднем по стране составляет 5 миллионов 500 тысяч — 5 миллионов 600 тысяч тонн в год. То есть при любом раскладе спрос полностью обеспечен. Я так понимаю, у многих еще ковидный сахар остался лежать. Я понимаю, народ бы за валютой ломанулся, но за сахаром-то бессмысленно, — смеется предприниматель.

В фасовочном цеху сахар пакуют по килограммовым пачкам, упаковывают в пленку и отправляют в розницу

В фасовочном цеху сахар пакуют по килограммовым пачкам, упаковывают в пленку и отправляют в розницу

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Аргументируя свою позицию, он проводит уже традиционные параллели с 90-ми. Тогда объем производства сахарной свеклы был смешным, и Россия зависела от поставок из-за рубежа. Сейчас мы полностью можем обеспечить себя сахаром, считает Владимир Белый.

— Сейчас, когда возник этот ажиотажный спрос, возникла парадоксальная ситуация. Сахар есть, а в магазине его нет. Почему? Чтобы купить сахар, его надо оплатить, ждать 10–15 дней, потом ждать вагон из Краснодара. Он едет сюда 10–12 дней. Считайте, месяц. Вот начался ажиотажный спрос, и только через месяц сахар сюда приедет, — говорит он.

При этом вопроса с производством сахара «просто не существует», его будет произведено столько, сколько нужно, повторяет предприниматель.

Дефицит товара на полках связан и с логистикой: доставки дополнительной партии сахара из Краснодара приходится ждать около месяца

Дефицит товара на полках связан и с логистикой: доставки дополнительной партии сахара из Краснодара приходится ждать около месяца

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Зато вопрос с ценами пока есть. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, магазины какое-то время «искусственно сдерживали» цены на сахар — из-за этого его моментально сметали.

— На данный момент подросла цена, но это, я считаю, объективная такая данность, — уверен Гончаров. — При этом в оптовом звене, например, цены уже начали падать на 5–10%. В скором времени мы увидим не только снижение спроса, но и снижение цены.

При этом апрель и март не считаются «высоким» сезоном для продажи сахара. Обычно наивысший спрос на него приходится на лето

При этом апрель и март не считаются «высоким» сезоном для продажи сахара. Обычно наивысший спрос на него приходится на лето

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Сейчас из-за высокого спроса рабочие в цехах работают круглосуточно

Сейчас из-за высокого спроса рабочие в цехах работают круглосуточно

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Из-за того, что в марте спрос на сахар резко вырос, поднялись и цены, считает министр промышленности Андрей Гончаров. При этом он обещает скорое понижение

Из-за того, что в марте спрос на сахар резко вырос, поднялись и цены, считает министр промышленности Андрей Гончаров. При этом он обещает скорое понижение

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Уже сейчас оптовые цены упали на 5–10%, говорит Андрей Гончаров

Уже сейчас оптовые цены упали на 5–10%, говорит Андрей Гончаров

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Упаковка расфасованного сахара в прозрачную ленту

Упаковка расфасованного сахара в прозрачную ленту

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Сахар сюда поставляют из Краснодара

Сахар сюда поставляют из Краснодара

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Огромные стеллажи с сахаром могут впечатлить любого обывателя

Огромные стеллажи с сахаром могут впечатлить любого обывателя

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