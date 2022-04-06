Как фасуют сахар в Новосибирске и хватит ли его на всех — фоторепортаж из цеха, забитого мешками

Производство «РТ Бакалея» стоит на Станционной, но сахар здесь не производят, а фасуют — из 50-килограммовых мешков по маленьким, розничным. Сахар привозят сюда из Краснодара в грузовых вагонах.

ООО «Регион Трейд Бакалея» — предприятие, занимающееся оптовой торговлей сахаром, мукой и солью. Как указано на сайте фирмы, «РТ Бакалея» — один из крупнейших поставщиков бакалейных товаров в Новосибирске и области. Производит сахар под брендами «РТ Бакалея» и «Чайкофский», соль «100 морей», «Байкалочка», «Посольская», а также муку «Алейка». По данным «Контур.Фокуса», компания работает с 2001 года, учредитель — Владимир Белый. Выручка за 2021 год составила 1,3 миллиарда, чистая прибыль — 14,2 миллиона.



Владимиру Белому также принадлежат Искитимский завод строительных материалов, ООО «Термолэнд» и ООО «Торговый Дом ТеплоТрейд» — все фирмы занимаются стройматериалами.

