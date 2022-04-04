«Ожидаем поставки нового урожая»: Минпромторг НСО — о том, как выросли цены на овощи

В Новосибирске продолжается рост цен на продукты — сильнее всего цены растут на овощи, куриные яйца и гречку. Об этом сообщил во время оперативного совещания министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.
— Увеличились цены на овощи. От 4% — на картофель, до 49% — на лук. Это ежегодная тенденция — увеличение цен на овощи. Ежегодный рост цен на овощи в апреле по отношению к февралю составляет в среднем 20%. Ожидаем поставки нового урожая из Средней Азии в ближайшие дни, — объяснил Андрей Гончаров.
Средние минимальные цены в динамике за месяц в регионе составили (за килограмм и литр):
- куры — 160 рублей (+2,2%);
- пшеничная мука — 45,2 рубля (+2,7%);
- подсолнечное масло — 117,5 рубля (+3,4%);
- куриные яйца (десяток) — 77,2 рубля (+4,5%);
- гречневая крупа — 105,2 рубля (+5%);
- сахар — 81 рубль (+14,8%).
В регионе сейчас ожидается поставка сахара в 1500 тонн, затем еще 975 тонн. В наличии — 650 тонн сахара.
Не успели утихнуть разговоры про дефицит гречки и сахара, как новосибирцы стали жаловаться на рост цен на овощи. Мы решили проверить, насколько обоснованы эти жалобы, собрав информацию о том, сколько картошка, капуста и прочие необходимые вещи стоят в четырех крупнейших сетях города. А заодно посмотрели, изменилось ли что-то в магазинах, которые раскритиковал на прошлой неделе мэр города Анатолий Локоть.