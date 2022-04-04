«Ожидаем поставки нового урожая»: Минпромторг НСО — о том, как выросли цены на овощи

В Новосибирске продолжается рост цен на продукты — сильнее всего цены растут на овощи, куриные яйца и гречку. Об этом сообщил во время оперативного совещания министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.



— Увеличились цены на овощи. От 4% — на картофель, до 49% — на лук. Это ежегодная тенденция — увеличение цен на овощи. Ежегодный рост цен на овощи в апреле по отношению к февралю составляет в среднем 20%. Ожидаем поставки нового урожая из Средней Азии в ближайшие дни, — объяснил Андрей Гончаров.