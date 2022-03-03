Стало известно, когда закроется ИКЕА в Новосибирске

Сегодня, 3 марта, шведская компания ИКЕА заявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии. Закрытие коснется оффлайн- и онлайн-торговли. Магазин ИКЕА в Новосибирске перестанет работать уже завтра, 4 марта.
— Мы полностью приостанавливаем свою деятельность. Завтра магазин в Новосибирске будет уже закрыт. Мы не можем сказать, на сколько мы закрываемся. На текущий момент принято решение, что в ближайшие три месяца сотрудники будут работать и получать полную заработную плату, — сообщили НГС в пресс-службе ИКЕА в России.
Ранее о закрытии своих магазинов в России также сообщила шведская компания H&M. Решение было также принято из-за ситуации на Украине.
— Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами, — пояснили в H&M.
Интернет-магазин компании также не работает.