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Тема дняЗакрывается ИКЕА в Новосибирске
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Стало известно, когда закроется ИКЕА в Новосибирске

Ранее шведская компания заявила о приостановке торговли

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Товары из ИКЕИ будут недоступны для новосибирцев уже завтра, 4 марта

Товары из ИКЕИ будут недоступны для новосибирцев уже завтра, 4 марта

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Сегодня, 3 марта, шведская компания ИКЕА заявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии. Закрытие коснется оффлайн- и онлайн-торговли. Магазин ИКЕА в Новосибирске перестанет работать уже завтра, 4 марта.

— Мы полностью приостанавливаем свою деятельность. Завтра магазин в Новосибирске будет уже закрыт. Мы не можем сказать, на сколько мы закрываемся. На текущий момент принято решение, что в ближайшие три месяца сотрудники будут работать и получать полную заработную плату, — сообщили НГС в пресс-службе ИКЕА в России.

Ранее о закрытии своих магазинов в России также сообщила шведская компания H&M. Решение было также принято из-за ситуации на Украине.

— Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами, — пояснили в H&M.

Интернет-магазин компании также не работает.

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