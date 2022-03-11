«Рискуют никогда больше не иметь бизнеса в России». Экономист — об уходе Coca-Cola и Pepsi с рынка

Менеджер компании уверен, что продукция подорожает на 10–30%. К новости о приостановке деятельности конкурентов в компании «Виста» отнеслись с позитивом. Вот только отечественная газировка будет дороже американской из-за натуральных составляющих.



— Мы разливаем свою колу, которая, в отличие от импортной, без красителей и делается на натуральных сиропах, поэтому пускай та кола уходит и люди пьют нашу, более полезную, — добавил Александр Шурко.



Информацию о росте цен подтвердили и на заводе «Уральские источники». Здесь, например, производят напиток «Мистер FRUKS», минералки и другие напитки.

— Конечно, у нас на всё поднимутся цены: и у местных производителей, и у российских тоже. Это напрямую связано с ростом цен на сырье: сахар, ароматизаторы, все комплектующие, пресс-форму. Ситуация меняется каждый день. На минеральные питьевые воды рост цен составит меньший процент, чем на газированную, — рассказали E1.RU в «Уральских источниках».

Будут ли в ближайшее время поднимать цены на продукцию Coca-Cola и Pepsi, пока неизвестно.