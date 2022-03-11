«Рискуют никогда больше не иметь бизнеса в России». Экономист — об уходе Coca-Cola и Pepsi с рынка

Приготовьте свои кошельки, если любите газировку. После заявления компаний Coca-Cola и PepsiCo о приостановке своей деятельности в России производители напитков предупредили о росте цен. E1.RU узнал у представителей индустрии, с чем это связано.
— Мы сегодня всем срочно поднимаем цены в экстренном порядке. Нам прислали письмо от организации, поставляющей нам пресс-формы. Если мы с ними работаем по рассрочке, то будем рассчитываться с ними в долларах, а если по предоплате — то в рублях, но по действующему курсу доллара, — рассказал E1.RU Александр Шурко, ведущий менеджер отдела продаж компании «Виста», производящей газировку Varia. — Это всё продается в долларах из Китая. То есть цена растет не на воду, а на пресс-формы, из которых выдуваются бутылки.
Менеджер компании уверен, что продукция подорожает на 10–30%. К новости о приостановке деятельности конкурентов в компании «Виста» отнеслись с позитивом. Вот только отечественная газировка будет дороже американской из-за натуральных составляющих.
— Мы разливаем свою колу, которая, в отличие от импортной, без красителей и делается на натуральных сиропах, поэтому пускай та кола уходит и люди пьют нашу, более полезную, — добавил Александр Шурко.
Информацию о росте цен подтвердили и на заводе «Уральские источники». Здесь, например, производят напиток «Мистер FRUKS», минералки и другие напитки.
— Конечно, у нас на всё поднимутся цены: и у местных производителей, и у российских тоже. Это напрямую связано с ростом цен на сырье: сахар, ароматизаторы, все комплектующие, пресс-форму. Ситуация меняется каждый день. На минеральные питьевые воды рост цен составит меньший процент, чем на газированную, — рассказали E1.RU в «Уральских источниках».
Будут ли в ближайшее время поднимать цены на продукцию Coca-Cola и Pepsi, пока неизвестно.
— Не готовы прокомментировать, — ответили нам в пресс-службе PepsiCo.
В Екатеринбурге также продолжает работать завод «Тонус», знакомый по напиткам «Дюшес», «Буратино» и многим другим. Там от комментариев тоже отказались.
Что будет с Coca-Cola, Pepsi, McDonald's и другими брендами
Что же сейчас происходит с зарубежными компаниями и возобновят ли они свою деятельность в России? Вполне возможно, что анонсированная недавно национализация коснется и существующих в нашей стране заводов Coca-Cola и PepsiCo, считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
— Национализация — это перевод иностранных компаний в собственность государства. Он может быть с выкупом в пользу государства частных сегментов экономики и в виде изъятий. Это вопрос цены, — объясняет экономист. — Во-первых, любая уходящая компания рвет контракты с поставщиками, с системой обслуживания товаров. Если мы говорим о продаже товаров — есть определенные гарантийные сроки, которые они должны выдерживать. Масса потребителей остается без поддержки, и это тоже ущерб. Возможно, будут предъявлены иски к каждой компании за нарушение всех оговоренных обязательств и нарушения прав потребителей. Ввиду невозможности предъявить претензии по качеству товаров в установленные сроки это будет оценено в некоторую сумму и предложено погасить. Если компании ничего гасить не будут, тогда суд обратит взыскание на их имущество. Возможен и такой вариант.
Ученый объяснил, что после национализации государство сможет продать этот бизнес, в том числе и азиатским компаниям, чтобы минимизировать издержки населения по доступности тех или иных товаров. В таком случае люди не потеряют работу, а покупатели получат необходимые товары.
— Всё производство было здесь. У Coca-Cola и Pepsi есть определенные секреты производства, но, вполне возможно, что-то уже и скопировано, тем более что, раз на то пошло, могут оставить производство всего того же самого, но с измененными названиями, — предположил наш собеседник.
По его словам, окончательно закрыть свой бизнес компании не решаются из-за прибыли.
— Мы из тяжелых времен всё равно выйдем, после всего начнем зачистку постсоветского пространства от европейских брендов, — уточнил экономист. — Те, кто сейчас нехорошо себя зарекомендует, рискуют никогда больше не иметь бизнеса в России, а зарабатывают они неплохо — норма прибыли у нас очень высокая. Это плохо для нас, потребителей, но это хорошо для бизнеса. Поэтому никто из них окончательно уходить не хочет.
На рынках некоторых регионов они просуществовали более 25 лет. И это не просто уход какого-то бренда, ведь без работы рискуют остаться тысячи человек.
По прогнозам, окончательное решение о том, оставаться ли в России, иностранные бизнесмены примут до лета.
Думают о закрытии и другие американские компании — например, McDonald's. Посмотрите репортаж из ресторанов, которые продолжают работать, несмотря на заявление компании.