«Если Apple уйдет, телефоны всё равно будут дешевле, чем сейчас». Разбираемся в ситуации с «яблочными» товарами в России

В связи с военной операцией на Украине компания Apple приостановила продажи своих товаров в России. Российский онлайн Apple Store не работает, во всей стране сегодня не открылись магазины re:Store — официального реселлера корпорации. Также было объявлено, что Apple Pay приостанавливает работу в России.

На фоне происходящего российские чиновники решили провести рекламную кампанию нашего «ответа Западу». Депутат Госдумы Мария Бутина представила российский смартфон AYYA T1 за 15 тысяч рублей. Как пишут на сайте «М.Видео», в телефоне есть и NFC, и две фронтальные камеры, и он даже звонить умеет. Работает на Android. Впрочем, Бутина уверена, что скоро в смартфоне появится отечественная ОС под названием «Аврора».

