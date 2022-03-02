«Если Apple уйдет, телефоны всё равно будут дешевле, чем сейчас». Разбираемся в ситуации с «яблочными» товарами в России

В связи с военной операцией на Украине компания Apple приостановила продажи своих товаров в России. Российский онлайн Apple Store не работает, во всей стране сегодня не открылись магазины re:Store — официального реселлера корпорации. Также было объявлено, что Apple Pay приостанавливает работу в России.
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Что же происходит с Apple? Елена Ямщикова, директор по связям с общественностью российского отделения компании, заявила корреспонденту MSK1.RU, что ничего нового добавить к той информации, которая уже есть в СМИ, не может.
Людмила Семушина, руководитель отдела по связям с общественностью re:Store, сказала, что никаких официальных сообщений от Apple им не поступало, а закрылись они потому, что решили проверить ситуацию на рынке.
— Мы смотрим на текущую ситуацию и реагируем по факту. Сегодня действительно наши магазины были закрыты. Это решение носит временный характер. Оно связано с оценкой текущей ситуации на рынке. В ближайшее время магазины откроются и будут работать в штатном режиме. Планов закрываться нет. Никаких официальных уведомлений к нам от Apple не поступало. Будем торговать тем товаром, какой у нас есть, — сообщила MSK1.RU Семушина.
Николай Николаев, главный редактор портала BigGeek.ru (где тоже можно приобрести продукцию Apple), рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, что происходит на рынке «яблочной» продукции.
— Правда, что Apple полностью уходит из России?
— На мой взгляд, не стоит поддаваться панике. Мне кажется, радикального решения о том, что компания прекращает продажи раз и навсегда, не принято. Если бы такое решение было, они должны были выпустить какой-нибудь пресс-релиз в своем разделе Newsroom. Всё, чем мы сейчас располагаем, это неработающим онлайн-магазином и закрытыми магазинами реселлеров. Я думаю, что поставки сейчас просто приостановлены. Конечно, это вызвано в том числе и санкциями. Но, помимо всего прочего, это может быть вызвано и экономической ситуацией. Курс доллара крайне нестабилен, и Apple сейчас просто перестраховывается, чтобы не продавать себе в убыток. То есть пока не будет четкого заявления, говорить о том, что Apple окончательно разрывает отношения с Россией, пока рано.
— Как это повлияло на ваш магазин?
— Так как мы не приостанавливали продажи и работаем по другому принципу, нежели официальные реселлеры, мы зависим от поставщиков. У нас минимальный склад товаров, мы можем менять цены чуть ли не ежечасно. Но в целом количество заказов увеличилось, телефоны просто улетают. Далеко не все смогут получить смартфоны в обозначенное время.
— Что сейчас с ценами на iPhone? Они дико скачут.
— Как раз мы сейчас видим панику, непонятные цены. Почему они так динамичны? Условно, выходит пресс-релиз о том, что Apple уходит из России, — цены полетели вверх, re:Store открывает магазин — цены полетели вниз. Тут сейчас ситуация точно такая же, как и на фондовом рынке. Потребители, которые читают те же самые новости, пытаются купить смартфон вообще по любой цене, чего делать я не рекомендую и не советую. Не нужно поддаваться панике. Даже с учетом того, что Apple уйдет из России, смартфон можно будет спокойно купить дешевле, чем сейчас.
— Предположим, что Apple действительно уйдет из России. Какие каналы покупки останутся в стране? Как в нулевых, начнем покупать через серых продавцов?
— Да, останутся только серые поставщики и перекупщики. Очень не хотелось бы к такому возвращаться.
— А насколько Apple невыгодно уходить с российского рынка?
— Я думаю, что им это максимально невыгодно. Во-первых, очень много сил было вложено в развитие. Помимо всего прочего, Apple Pay в России работает очень активно. Во многих странах, типа огромной Мексики, эта система развита не так значительно, как у нас. Apple Pay приносит компании огромный доход. Я думаю, что полностью разрывать отношения и закрывать российские представительства Apple будет только в самом крайнем случае. Это максимально печальный сценарий для нас.
— А что, кстати, с Apple Pay сейчас? Его отключают, но не полностью — это как?
— На самом деле в той новости, которая сейчас муссируется, ничего нового нет. У банков, попавших под санкции, Apple Pay уже не работает. Как это выглядит? Если у вас карта привязана к такому банку, у вас не получается воспользоваться этой системой. Но если у вас какой-нибудь «Тинькофф», вы сможете это сделать. Но если эквайринг (возможность для продавца принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами. — Прим. ред.) в магазине, где вы собираетесь совершить покупку, обеспечен банком, который попал под санкции (например, ВТБ), то вы уже никакой картой не сможете оплатить. Например, я сегодня сам благополучно оплачивал покупки онлайн-картой Газпромбанка, хотя он входит в список санкционных. Но при этом не мог вчера расплатиться на автомойке ни одной из карт, привязанных к Apple Pay, поскольку эквайринг у них обеспечивал ВТБ.