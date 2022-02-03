Арестовывают пенсии, вгоняют в долги. Как банки позволяют разорять своих клиентов коллекторам

Судебные приказы в России были введены несколько лет назад, чтобы разгрузить заваленные исками о различных взысканиях по долгам суды. Предполагалось, что судебный приказ мировой судья будет выносить по долгам за ЖКХ, кредитам, долговым распискам. Судья выносит его единолично и направляет решение ответчику, тот в течение 10 дней со дня получения предоставляет свои возражения в мировой суд, судья отменяет его и оправляет решать спор в суд общей юрисдикции, где уже стороны должны предоставлять все необходимые доказательства долга, и их будут проверять. В результате судебные приказы суды не очень и разгрузили, но дали возможность разным, не всегда честным субъектам, списывать деньги со счетов россиян. Судебными приказами активно пользуются коллекторы, взыскивая задолженности, срок давности по которым давно прошел.
Из добропорядочного гражданина в должники
Жила была девушка, назовем ее Лена. Она была очень ответственным человеком, в последнее время предпочитала не брать кредиты, всегда платила по всем счетам, гасила штрафы за нарушения ПДД, но на всякий случай время от времени заглядывала на сайт «Госуслуги», чтобы еще раз убедиться в отсутствии судебной задолженности и исполнительного производства в Службе судебных приставов. Жила себе со спокойной душой, пока все ее карты в Сбербанке в одну секунду не арестовали и не списали всё, что на них у нее было. Банк прислал уведомление: есть судебный приказ такого-то районного суда, который постановил списать в пользу такого-то ООО 50 тысяч рублей. О таком ООО девушка никогда прежде не слышала.
— Полезла в интернет, оказалось, что это коллекторское агентство. Был у меня кредит сто лет назад, но он погашен полностью. Никаких документов у меня, конечно, не сохранилось. Было это в 2011 году, — рассказала Лена корреспонденту SOCHI1.RU, она еще раз зашла на «Госуслуги» и убедилась, что нет там никакой судебной задолженности. Заглянула в базу ФССП, нет никакого исполнительного производства. Кинулась звонить в судебный участок, который вынес судебный приказ. В ее случае сложность заключалась в том, что девушка давно поменяла место жительства и физически не могла получить уведомление из мирового суда по старому адресу. Ей повезло, секретарь мирового судебного участка оказалась милой и приятной девушкой, она вкратце рассказала Лене суть претензий и подсказала, как действовать. Якобы банк посчитал, что какие-то там проценты она всё же не выплатила, накрутил пени и штрафы. Самому банку возиться с этим не хотелось и он продал ее долг коллекторам.
— Выяснить, откуда такой долг, получить какие-либо бумаги у меня не получилось пока. Написала свои возражения в суд, и мне пришел отказ, поскольку сроки на отмену судебного приказа вышли. Я просто сразу не поняла, что нужно было писать сначала заявление на восстановление сроков, а уж потом возражения. С коллекторами принципиально общаться не хочу, — говорит Лена. Теперь она готовит новый документ в мировой суд, ее банковские карты остаются арестованными, деньги продолжают списывать. Даже если отменят судебный приказ, коллекторы могут обжаловать его отмену и опять судиться. То есть ни в чем не повинный человек вынужден теперь посвятить свою жизнь судебным тяжбам. Мало того, что ее оставили без средств к существованию, еще жизнь отравили.
Отменить судебный приказ не проблема, проблема вернуть свои деньги
Еще одна история, как вполне законный судебный приказ можно использовать для незаконного обогащения, произошла в Барнауле, вернее, в этом городе она началась. Жил-был предприниматель Иван Молодцов, работал он в своем городе, а потом решил переехать в Москву и там развивать бизнес, выйти, так сказать, на новый уровень. Было это в 2012 году. Занял крупную сумму у давнего знакомого под расписку. В столице дела Ивана пошли в гору, и он быстро отдал своему знакомому долг, да еще в виде процентов сверху накинул, отблагодарил. Ударили по рукам, разошлись, только вот расписка так и осталась у «хорошего знакомого».
— И в начале прошлого года у меня арестовывают счета, а там миллионы рублей оборотных средств. И списывают около миллиона. Прямо в мобильном банке смотрю, что на мое имя действует судебный приказ и деньги списаны в счет того самого «хорошего знакомого». Начинаю выяснять, оказывается, он обратился в суд с моей распиской, якобы я ему с 2012 года долг не вернул, — говорит Иван. Найти ушлого гражданина в Барнауле не получилось, оказалось, что он живет за границей. Два месяца ушло на отмену судебного приказа, всё это время он нёс убытки по бизнесу, поскольку не мог пользоваться счетами. А теперь он не может взыскать с бывшего знакомого деньги обратно, есть у него один счет в Сбербанке, но там давно по нулям.
— Фактически это мошенничество, но как его доказать?! Расписка у него на руках, на ней моя подпись и паспортные данные, а у меня нет доказательств, что деньги я ему отдал, кроме показаний свидетелей. Просто благодаря судебному приказу я подарил этому мужику миллион рублей, хотя брал 700 тысяч, 300 тысяч якобы неустойка, которая и была прописана в расписке, — говорит Иван. И советует никому не верить, в его случае нужно было расписку забрать и взять у «хорошего знакомого» новую, в том, что деньги получил и претензий не имеет.
А жительница Сочи Людмила Александровна исправно оплачивает долги по коммунальным платежам за свою тезку, которая живет в Воронеже. Эпопея пенсионерки началась несколько лет назад. В 2019 году с ее банковской карты списалась крупная сумма. Поскольку смартфоном она не владеет, обратилась в офис банка, там ей сообщили, что у нее долг в размере 43 тысяч рублей за квартплату, коммунальщики обратились в суд, который и выписал судебный приказ.
— Мне сказали в банке, что судебный приказ выносил суд в Воронеже, но я там никогда не была, недвижимости у меня там никакой нет. Пришлось идти к юристу, я не владею компьютером и дистанционно ничего сделать не могу. Оказалось, что это не я должник, а моя тезка из Воронежа, у нас с ней не совпадает только год рождения, — рассказывает Людмила Александровна. Тогда ситуацию утрясли, судебный приказ отменили и деньги ей вернули. Но через несколько месяцев история повторилась. А потом еще несколько раз, хотя уже год ее никто не трогает, но пенсионерка перестала спать спокойно.
— Мне уже от этого плохо. Я хочу закрыть эти все карты, пусть носят пенсию мне на дом. Невозможно каждый раз проходить этот бюрократический аттракцион! Мне приходится платить юристам, у меня давление повышается, сердце начинает шалить. Но где-то там, у каких-то служб всё время какая-то ошибка системная возникает, — жалуется Людмила Александровна, несмотря на то, что все суммы всегда ей возвращаются, и она уже знает, как действовать, ситуация действительно очень нервная, особенно когда у человека арестовывают пенсию.
Что говорят банки и приставы
Представители банков только руками разводят. Не в их компетенции разбираться с судебными решениями и приказами, в соответствии с законодательством они обязаны исполнять все судебные документы, которые им поступают. В Сбербанке заявляют, что снять с арестованной карты деньги возможно, если они не полностью списаны в счет долга. Как правило, сразу всю сумму, которую якобы задолжал клиент, не списывают в один момент.
В Службе судебных приставов объяснили, что сам по себе судебный приказ является исполнительным листом, и зачастую особенно коллекторы по просроченным кредитам самостоятельно взыскивают по этому документу нужную им сумму, достаточно направить судебный приказ в банк. Вот поэтому судебные приказы не отображаются в личном кабинете на «Госуслугах».
Итак, как вернуть свои деньги
Адвокат из Уфы Сергей Шапкин, который занимается в том числе защитой людей, которые пострадали от таких судебных приказов, в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что банковские долги могут образовываться даже при полном погашении кредита. Банк может посчитать, что не выплачена какая-то комиссия или была просрочка по платежам, даже незначительная, но на нее всё равно начисляют проценты. Возможно, ноги долга нашей девушки Лены растут именно оттуда.
— Тогда, в 2011 году никто не брал справки о погашении кредита, человек живет и радуется в полной уверенности, что кредита у него нет. Большая часть долга была погашена, банк забывает про этот долг. Эти кредиты, вроде бы проблемные, накапливаются, приходят к ним коллекторы и спрашивают про неликвидные долги. За 10 процентов от общей суммы, это могут быть долги тысячи бывших клиентов, банк продает их коллекторам по агентскому договору, — говорит Сергей. Заключается договор переуступки прав, и таким образом коллекторы получают право взыскивать эти долги и массово подают заявления на судебные приказы. Кто-то не доплатил банку тысячу рублей в 2012 году, за 10 лет эта цифра может вырасти до 100 тысяч рублей. Коллектор предоставляет суду кредитный договор, расчет задолженности и договор переуступки права требования. Или любую другую бумажку, на которой написан размер долга. Суд вносит приказ в автоматическом режиме, не исследуя документы. Единственное условие — долг должен превышать 500 тысяч рублей.
— Судебный приказ имеет функцию исполнительного листа, его предъявляешь приставам или напрямую в банк, где есть счет у должника. Я, когда защищаю физических лиц от других недобросовестных физических лиц, взыскиваю долг по расписке, использую этот хитрый ход. Обращаюсь напрямую в Сбербанк, так как у большинства россиян счета именно там, — говорит Сергей. Если у вас арестовали счета и сняли деньги, первое, что нужно, советует юрист, — выяснить, какой суд вынес судебный приказ. Возможно, это мировой участок, где человек был зарегистрирован на момент кредитных обязательств. И уже там давно не живет. И этот факт станет основанием для восстановления срока отмены судебного приказа. Главное, приложить к заявлению доказательства того, что должник давно поменял место жительства и физически не мог получить судебный приказ по почте.
— Если приказ отменяется, то определение по отмене судебного приказа — это основание для обращения в этот же суд с заявлением о повороте решения суда. 440 статья ГПК говорит, если с вас были удержаны денежные средства по судебному приказу, а вы его отменили, вы имеете право повернуть решение. То есть платежку, что с вас удержали в пользу этих людей, нужно предоставить суду, и суд выносит определение о возврате денежных средств, — утверждает Сергей. И в таком случае, если как у Лены кредитный договор от 2011 года и срок исковой давности по нему давно прошел, коллекторы уже не пойдут с иском в суд общей юрисдикции. Ведь они знают, что давно утратили право взыскания. Коллекторские агентства работают наугад и как можно более изощренно, чтоб урвать хоть что-то, говорит Сергей. Многие просто не хотят связываться и предпочитают платить просроченные долги, на это и расчет. Хотя в его юридической практике достаточно примеров, когда удалось взыскать средства с коллекторов и вернуть клиентам. Не только коллекторы обращаются в суд по просроченным кредитам, но и сами банки. Не так давно к Сергею обратился клиент, на которого подал в суд банк «Траст». У финансовой организации отозвана лицензия, введено конкурсное управление, и конкурсному управляющему нужно закрывать неликвидные долги. По двум кредитным договорам у клиента пытались взыскать 500 тысяч рублей.
— Мы обратились с заявлением о пропуске исковой давности. Да, долг был, но они несвоевременно обратились. И суд отказал банку в этом праве, у моего доверителя возникло право компенсировать расходы, которые он потратил на адвоката. Мы сейчас подали на компенсацию расходов. Получилась обратная ситуация, теперь банк ему должен, — рассказал юрист. В таком деле главное — своевременно и четко действовать и не бояться отстаивать свои права. В наше время с кипятильником к должникам никто не приходит, и даже коллекторы теперь работают на уровне точного соблюдения закона. Если не хотите ошибиться, то можно обратиться к юристу, хотя в интернете сейчас достаточно информации на эту тему, и фактически каждый человек сможет сам разобраться в том, как отменить судебный приказ. Сергей советует отменять судебные приказы по долгам за ЖКХ, капремонт и прочие коммунальные платежи. Потому что коммунальщики легко завышают тарифы, пропускают сроки исковой давности. И пусть уже выходят с иском в обычный суд, где заявление будут рассматривать по существу и заслушают обе стороны.