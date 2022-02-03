Арестовывают пенсии, вгоняют в долги. Как банки позволяют разорять своих клиентов коллекторам

Итак, как вернуть свои деньги

Адвокат из Уфы Сергей Шапкин, который занимается в том числе защитой людей, которые пострадали от таких судебных приказов, в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что банковские долги могут образовываться даже при полном погашении кредита. Банк может посчитать, что не выплачена какая-то комиссия или была просрочка по платежам, даже незначительная, но на нее всё равно начисляют проценты. Возможно, ноги долга нашей девушки Лены растут именно оттуда.



— Тогда, в 2011 году никто не брал справки о погашении кредита, человек живет и радуется в полной уверенности, что кредита у него нет. Большая часть долга была погашена, банк забывает про этот долг. Эти кредиты, вроде бы проблемные, накапливаются, приходят к ним коллекторы и спрашивают про неликвидные долги. За 10 процентов от общей суммы, это могут быть долги тысячи бывших клиентов, банк продает их коллекторам по агентскому договору, — говорит Сергей. Заключается договор переуступки прав, и таким образом коллекторы получают право взыскивать эти долги и массово подают заявления на судебные приказы. Кто-то не доплатил банку тысячу рублей в 2012 году, за 10 лет эта цифра может вырасти до 100 тысяч рублей. Коллектор предоставляет суду кредитный договор, расчет задолженности и договор переуступки права требования. Или любую другую бумажку, на которой написан размер долга. Суд вносит приказ в автоматическом режиме, не исследуя документы. Единственное условие — долг должен превышать 500 тысяч рублей.



— Судебный приказ имеет функцию исполнительного листа, его предъявляешь приставам или напрямую в банк, где есть счет у должника. Я, когда защищаю физических лиц от других недобросовестных физических лиц, взыскиваю долг по расписке, использую этот хитрый ход. Обращаюсь напрямую в Сбербанк, так как у большинства россиян счета именно там, — говорит Сергей. Если у вас арестовали счета и сняли деньги, первое, что нужно, советует юрист, — выяснить, какой суд вынес судебный приказ. Возможно, это мировой участок, где человек был зарегистрирован на момент кредитных обязательств. И уже там давно не живет. И этот факт станет основанием для восстановления срока отмены судебного приказа. Главное, приложить к заявлению доказательства того, что должник давно поменял место жительства и физически не мог получить судебный приказ по почте.



— Если приказ отменяется, то определение по отмене судебного приказа — это основание для обращения в этот же суд с заявлением о повороте решения суда. 440 статья ГПК говорит, если с вас были удержаны денежные средства по судебному приказу, а вы его отменили, вы имеете право повернуть решение. То есть платежку, что с вас удержали в пользу этих людей, нужно предоставить суду, и суд выносит определение о возврате денежных средств, — утверждает Сергей. И в таком случае, если как у Лены кредитный договор от 2011 года и срок исковой давности по нему давно прошел, коллекторы уже не пойдут с иском в суд общей юрисдикции. Ведь они знают, что давно утратили право взыскания. Коллекторские агентства работают наугад и как можно более изощренно, чтоб урвать хоть что-то, говорит Сергей. Многие просто не хотят связываться и предпочитают платить просроченные долги, на это и расчет. Хотя в его юридической практике достаточно примеров, когда удалось взыскать средства с коллекторов и вернуть клиентам. Не только коллекторы обращаются в суд по просроченным кредитам, но и сами банки. Не так давно к Сергею обратился клиент, на которого подал в суд банк «Траст». У финансовой организации отозвана лицензия, введено конкурсное управление, и конкурсному управляющему нужно закрывать неликвидные долги. По двум кредитным договорам у клиента пытались взыскать 500 тысяч рублей.



— Мы обратились с заявлением о пропуске исковой давности. Да, долг был, но они несвоевременно обратились. И суд отказал банку в этом праве, у моего доверителя возникло право компенсировать расходы, которые он потратил на адвоката. Мы сейчас подали на компенсацию расходов. Получилась обратная ситуация, теперь банк ему должен, — рассказал юрист. В таком деле главное — своевременно и четко действовать и не бояться отстаивать свои права. В наше время с кипятильником к должникам никто не приходит, и даже коллекторы теперь работают на уровне точного соблюдения закона. Если не хотите ошибиться, то можно обратиться к юристу, хотя в интернете сейчас достаточно информации на эту тему, и фактически каждый человек сможет сам разобраться в том, как отменить судебный приказ. Сергей советует отменять судебные приказы по долгам за ЖКХ, капремонт и прочие коммунальные платежи. Потому что коммунальщики легко завышают тарифы, пропускают сроки исковой давности. И пусть уже выходят с иском в обычный суд, где заявление будут рассматривать по существу и заслушают обе стороны.

