Магазин «Золотое яблоко» начал продавать товары для взрослых — на витрины их выкладывать пока не решились.

Косметический ритейлер «Золотое яблоко» совместно с дистрибьютором fashion-брендов в России и СНГ компанией Soho Fashion Group , запустили новую товарную категорию — sexual wellness.

Как сообщили в управлении маркетинга и PR компании Soho Fashion Group, товары категории «18+» можно будет заказать через приложение «Золотого яблока».

— Новый ассортимент представляет собой высокотехнологичную продукцию для поддержания физиологического и психологического здоровья человека и служит для внесения позитивных изменений в личную и семейную жизнь, — объяснили представители Soho Fashion Group. — В продаже на сайте появятся популярные в Европе и США бренды: Satisfyer, Je Joue, Minna Life, Unbound, Good Vibes Only, Rosy Gold, Rocks-Off, So Divine, Sway, Senzi, Love To Love и другие бренды.