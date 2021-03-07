Магазин «Золотое яблоко» начал продавать товары для взрослых
Магазин «Золотое яблоко» начал продавать товары для взрослых — на витрины их выкладывать пока не решились.
Косметический ритейлер «Золотое яблоко» совместно с дистрибьютором fashion-брендов в России и СНГ компанией
Как сообщили в управлении маркетинга и PR компании Soho Fashion Group, товары категории «18+» можно будет заказать через приложение «Золотого яблока».
— Новый ассортимент представляет собой высокотехнологичную продукцию для поддержания физиологического и психологического здоровья человека и служит для внесения позитивных изменений в личную и семейную жизнь, — объяснили представители Soho Fashion Group. — В продаже на сайте появятся популярные в Европе и США бренды: Satisfyer, Je Joue, Minna Life, Unbound, Good Vibes Only, Rosy Gold, Rocks-Off, So Divine, Sway, Senzi, Love To Love и другие бренды.
Продажа через интернет открылась с 27 февраля. А вот на витринах магазина товаров этой категории пока не будет.
— В то время как на Западе представление товаров для взрослых на полках парфюмерно-косметических сетей является обычной практикой, для России это шаг вперед, — отметили в Soho Fashion Group.
В разговоре с корреспондентом НГС руководитель этого направления в Soho Fashion Group Евгений Обухов рассказал, что у компании есть определенное понимание и определенные планы по поводу присутствия таких товаров на полках. Но пока эти планы не афишируют.
— Мы совместно с «Золотым яблоком» отбираем ассортимент, смотрим, чтобы он был абсолютно пристоен, выглядел достойно. Чтобы он не оскорблял ничьих чувств. Вообще подбирали так, чтобы это выглядело как красивый девайс, красивое украшение. Пока мы внедряем это в таком формате, — объяснил он.
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