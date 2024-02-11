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«Ситуация на эмоциях»: в Минприроды заявили, что воду со стройки ЖК будут сбрасывать в озеро, несмотря на протест

О скандале высказался министр природных ресурсов Евгений Шестернин

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Местные жители против сброса воды в озеро

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В Министерстве природных ресурсов НСО заявили, что отвод грунтовых вод не разрушит озеро Жемчужина Сибири в Новосибирске. Министр природных ресурсов Евгений Шестернин заявил, что ведомство выдало разрешение на отвод дренажной воды на время строительства рядом с озером нового ЖК. Оно действует до августа.

Жемчужина Сибири находится в государственном реестре водных объектов, министерство не может отказать заявителю в рассмотрении разрешения на отвод, подчеркнул министр. Отвод производится через фильтры и отстойник.

— Анализ показал, что дренажная (грунтовая, подземная) вода — чистая, без загрязнений. И эту чистую воду будут еще прогонять через фильтры. Неофициальным языком — вода из фильтров будет поступать еще чище, чем в озере. Проект застройщик подал также без нарушений, — объяснил Евгений Шестернин. — Разрешение министерства проверило Обское бассейновое водное управление и зарегистрировало.

По мнению министра, местный депутат сделала провокацию из законного и ничем не загрязняющего озеро отвода вод, не разобралась в вопросе, не сделала запрос в министерство. По его данным, вчера сбор жителей проводил застройщик, всё им объяснил, и заявления депутата не подтвердились. Министерство надеется, что его «более не будут втягивать в искусственно созданные на эмоциях ситуации».

Но местные жители не согласны с решением о сбросе грунтовых вод.

В августе стало известно, что в Новосибирске стала мутной и грязной вода в искусственном озере рядом с ЖК «Эволюция» и комплексом «Новелла». Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Застройщик микрорайона Стрижи объяснил, что загрязнение произошло из-за дождя.

ОзероЖемчужина СибириСкандалМинприроды Новосибирской области
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