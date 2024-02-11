«Ситуация на эмоциях»: в Минприроды заявили, что воду со стройки ЖК будут сбрасывать в озеро, несмотря на протест

В августе стало известно, что в Новосибирске стала мутной и грязной вода в искусственном озере рядом с ЖК «Эволюция» и комплексом «Новелла». Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Застройщик микрорайона Стрижи объяснил, что загрязнение произошло из-за дождя.