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Власти потратят 34 миллиона рублей на ликвидацию свалок в Новосибирской области

Половина из шести запланированных свалок уже ликвидирована

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Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами в Новосибирской области»

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В Новосибирской области до конца 2022 года министерство природы ликвидирует незаконные свалки в Баганском, Карасукском и Искитимском районах. Всего по плану на этот год нужно устранить шесть, но с тремя (в Болотнинском, Коченевском и Карасукском районах) уже разобрались.

— До конца года будут завершены работы по другим несанкционированным свалкам на территории Баганского, Искитимского и Карасукского районов. На плановый период 2023–2025 годов проектом областного бюджета предусмотрены не менее 34 миллионов рублей ежегодно, — заявил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко в ходе пресс-тура 2 сентября.

1 сентября НГС сообщал о том, что стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ. Чиновники объяснили: на гаражи пожаловался заведующий садом. Но лучше от сноса гаражей пока не стало.

30 августа в центре Новосибирска прошел пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Раздольненском сельсовете.

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