Власти потратят 34 миллиона рублей на ликвидацию свалок в Новосибирской области

В Новосибирской области до конца 2022 года министерство природы ликвидирует незаконные свалки в Баганском, Карасукском и Искитимском районах. Всего по плану на этот год нужно устранить шесть, но с тремя (в Болотнинском, Коченевском и Карасукском районах) уже разобрались.



— До конца года будут завершены работы по другим несанкционированным свалкам на территории Баганского, Искитимского и Карасукского районов. На плановый период 2023–2025 годов проектом областного бюджета предусмотрены не менее 34 миллионов рублей ежегодно, — заявил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко в ходе пресс-тура 2 сентября.

