СЕЙЧАС +27°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 60.21
Тема дняСвалка после сноса гаражей
Все новости
Все новости

Стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ — видео с места

Чиновники объяснили: на гаражи пожаловался заведующий садом

987

Подрядчик не спешит убирать мусор после демонтажа гаражей. В мэрии утверждают, что по окончании работ территорию благоустроят.

Поделиться

С середины августа мэрия Новосибирска запустила демонтаж гаражей рядом с детским садом № 457 и домом 23/1 на Гусинобродском шоссе. Самовольно возведенные конструкции посчитали угрозой: но владельцы гаражей утверждают, что снос лишь усугубил ситуацию.

— Дело было так: с месяц назад мы увидели мужчину, который фотографировал гаражи. Мы сначала не придали этому значения, но вскоре на стенах конструкций появилось уведомление о том, что гаражи будут снесены в течение недели, — рассказывает местная жительница Галина Данилова, у сына которой здесь был гараж.

Владельцам гаражей предложили убирать их самостоятельно или продавать, в результате гаражи снесли.

— На месте демонтированных конструкций подрядчики оставили горы мусора. Убирать они их не собираются, так и сказали: «это не наша забота», — говорит Данилова.

Причины демонтажа гаражей в мэрии объясняют многочисленными жалобами граждан и руководителя детского сада.

— В жалобах говорится о скоплении возле указанных нестационарных объектов — металлических гаражей — маргинальных личностей, создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников и посетителей детского сада № 457 по ул. Толбухина, угрозу распространения пожаров вследствие ненадлежащей эксплуатации указанных гаражей, Администрация района обследовала данную территорию и установила, что гаражи размещены на данной территории самовольно, без оформления правоустанавливающих документов на землю.

Такой вид сейчас открывается с окон ближайших домов.

Такой вид сейчас открывается с окон ближайших домов.

Поделиться

Демонтажом занимается ИП Речистов, до которого редакции не удалось дозвониться. В мэрии подчеркнули, что на месте гаражей не будет никакого строительства, территория будет благоустроена.

— В соответствии с условиями договора подрядной организацией будет осуществлен сбор и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа указанных нестационарных объектов, территория будет приведена в надлежащее состояние, — добавили в пресс-службе мэрии.

Схожая ситуация в Новосибирске произошла год назад: на месте снесенных гаражей на Кропоткина оставили опасную свалку с открытыми погребами. В мэрии отмечали, что не могут заставить собственников гаражей убирать за собой хлам.

По теме

СвалкаСнос гаражейСтихийная свалкаДемонтаж гаражей
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2