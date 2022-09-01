Стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ — видео с места

С середины августа мэрия Новосибирска запустила демонтаж гаражей рядом с детским садом № 457 и домом 23/1 на Гусинобродском шоссе. Самовольно возведенные конструкции посчитали угрозой: но владельцы гаражей утверждают, что снос лишь усугубил ситуацию.



— Дело было так: с месяц назад мы увидели мужчину, который фотографировал гаражи. Мы сначала не придали этому значения, но вскоре на стенах конструкций появилось уведомление о том, что гаражи будут снесены в течение недели, — рассказывает местная жительница Галина Данилова, у сына которой здесь был гараж.

