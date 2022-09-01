Стихийная свалка образовалась на месте снесенных гаражей рядом с детсадом на ГБШ — видео с места
Чиновники объяснили: на гаражи пожаловался заведующий садом
С середины августа мэрия Новосибирска запустила демонтаж гаражей рядом с детским садом № 457 и домом 23/1 на Гусинобродском шоссе. Самовольно возведенные конструкции посчитали угрозой: но владельцы гаражей утверждают, что снос лишь усугубил ситуацию.
— Дело было так: с месяц назад мы увидели мужчину, который фотографировал гаражи. Мы сначала не придали этому значения, но вскоре на стенах конструкций появилось уведомление о том, что гаражи будут снесены в течение недели, — рассказывает местная жительница Галина Данилова, у сына которой здесь был гараж.
Владельцам гаражей предложили убирать их самостоятельно или продавать, в результате гаражи снесли.
— На месте демонтированных конструкций подрядчики оставили горы мусора. Убирать они их не собираются, так и сказали: «это не наша забота», — говорит Данилова.
Причины демонтажа гаражей в мэрии объясняют многочисленными жалобами граждан и руководителя детского сада.
— В жалобах говорится о скоплении возле указанных нестационарных объектов — металлических гаражей — маргинальных личностей, создающих угрозу жизни и здоровью воспитанников и посетителей детского сада № 457 по ул. Толбухина, угрозу распространения пожаров вследствие ненадлежащей эксплуатации указанных гаражей, Администрация района обследовала данную территорию и установила, что гаражи размещены на данной территории самовольно, без оформления правоустанавливающих документов на землю.
Демонтажом занимается ИП Речистов, до которого редакции не удалось дозвониться. В мэрии подчеркнули, что на месте гаражей не будет никакого строительства, территория будет благоустроена.
— В соответствии с условиями договора подрядной организацией будет осуществлен сбор и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа указанных нестационарных объектов, территория будет приведена в надлежащее состояние, — добавили в пресс-службе мэрии.
Схожая ситуация в Новосибирске произошла год назад: на месте снесенных гаражей на Кропоткина оставили опасную свалку с открытыми погребами. В мэрии отмечали, что не могут заставить собственников гаражей убирать за собой хлам.