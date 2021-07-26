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На месте снесенных гаражей на Кропоткина оставили опасную свалку с открытыми погребами

В мэрии отмечают, что не могут заставить собственников гаражей убирать за собой хлам

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Часть гаражей убирают сами собственники, часть — подрядчик, которого наняло МКУ «Центральное»

Часть гаражей убирают сами собственники, часть — подрядчик, которого наняло МКУ «Центральное»

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В Новосибирске на улице Кропоткина снесли часть гаражей — на месте осталась свалка, сейчас там горы мусора, открытые ямы и погреба. По информации от пресс-центра мэрии Новосибирска, сносом занимается администрация, а также собственники.

— Осуществлять уборку мусора одновременно со сносом металлических гаражей не представляется возможным. По истечении срока на добровольный демонтаж, данный владельцам гаражей на улице Кропоткина, 269/1, администрация приступила к их принудительному сносу. Вместе с тем собственники продолжают самостоятельно убирать гаражи, оставляя за собой бытовой мусор и незасыпанные погреба. Из-за отсутствия информации о владельцах гаражей обязать их произвести зачистку освободившейся территории невозможно, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Убрать мусор власти пообещали начать в третьей декаде июля и закончить, когда все гаражи будут демонтированы.

Ликвидация мусора включена в план МКУ «Центральное» на 2021 год

Ликвидация мусора включена в план МКУ «Центральное» на 2021 год

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Местный житель Евгений, который поделился с редакцией НГС фотографиями с места свалки, отмечает, что оно выглядит опасно.

— Там играют дети. Им там интересно шариться, лазить. Но погреба эти, открытые ямы — там на дне стёкла, мусор, может быть арматура. Ребенок может упасть на арматуру, и может быть трагический случай, — рассказал Евгений.

Уборка мусора будет после того, как все гаражи снесут, но при условии, что на это будут средства в бюджете, рассказали в мэрии Новосибирска

Уборка мусора будет после того, как все гаражи снесут, но при условии, что на это будут средства в бюджете, рассказали в мэрии Новосибирска

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Евгений рассказывает, что помимо самого мусора собственники гаражей оставляют канистры с остатками бензина или выливают его в землю.

Часть гаражей снесли принудительно

Часть гаражей снесли принудительно

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— Я администрации написал запрос: «Почему вы сносите, но должных мер по защите территории не предпринимаете?» Они мне ответили, что мы сносим, снос продлится до 15 октября, но на ликвидацию мусора денег нет. Как только деньги будут, будем убирать мусор, — поделился Евгений.

По всей улице валяется много мусора

По всей улице валяется много мусора

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Снос начался <nobr class="_">11 июня</nobr>

Снос начался 11 июня

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На улице видны остатки погребов

На улице видны остатки погребов

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Мэрия не может определить собственников гаражей, поэтому обязать очистить от хлама территорию невозможно

Мэрия не может определить собственников гаражей, поэтому обязать очистить от хлама территорию невозможно

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На прошлой неделе НГС рассказывал, что в центре Новосибирска плохо убирают мусор, — «Экология-Новосибирск» объяснила, с чем это связано, а эксперт объяснил, что горожанам делать в такой ситуации.

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гаражмусорулица Кропоткина
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