На месте снесенных гаражей на Кропоткина оставили опасную свалку с открытыми погребами

В Новосибирске на улице Кропоткина снесли часть гаражей — на месте осталась свалка, сейчас там горы мусора, открытые ямы и погреба. По информации от пресс-центра мэрии Новосибирска, сносом занимается администрация, а также собственники.
— Осуществлять уборку мусора одновременно со сносом металлических гаражей не представляется возможным. По истечении срока на добровольный демонтаж, данный владельцам гаражей на улице Кропоткина, 269/1, администрация приступила к их принудительному сносу. Вместе с тем собственники продолжают самостоятельно убирать гаражи, оставляя за собой бытовой мусор и незасыпанные погреба. Из-за отсутствия информации о владельцах гаражей обязать их произвести зачистку освободившейся территории невозможно, — уточнили в мэрии Новосибирска.
Убрать мусор власти пообещали начать в третьей декаде июля и закончить, когда все гаражи будут демонтированы.
Местный житель Евгений, который поделился с редакцией НГС фотографиями с места свалки, отмечает, что оно выглядит опасно.
— Там играют дети. Им там интересно шариться, лазить. Но погреба эти, открытые ямы — там на дне стёкла, мусор, может быть арматура. Ребенок может упасть на арматуру, и может быть трагический случай, — рассказал Евгений.
Евгений рассказывает, что помимо самого мусора собственники гаражей оставляют канистры с остатками бензина или выливают его в землю.
— Я администрации написал запрос: «Почему вы сносите, но должных мер по защите территории не предпринимаете?» Они мне ответили, что мы сносим, снос продлится до
На прошлой неделе НГС рассказывал, что в центре Новосибирска плохо убирают мусор, — «Экология-Новосибирск» объяснила, с чем это связано, а эксперт объяснил, что горожанам делать в такой ситуации.