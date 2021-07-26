На месте снесенных гаражей на Кропоткина оставили опасную свалку с открытыми погребами

В Новосибирске на улице Кропоткина снесли часть гаражей — на месте осталась свалка, сейчас там горы мусора, открытые ямы и погреба. По информации от пресс-центра мэрии Новосибирска, сносом занимается администрация, а также собственники.

— Осуществлять уборку мусора одновременно со сносом металлических гаражей не представляется возможным. По истечении срока на добровольный демонтаж, данный владельцам гаражей на улице Кропоткина, 269/1, администрация приступила к их принудительному сносу. Вместе с тем собственники продолжают самостоятельно убирать гаражи, оставляя за собой бытовой мусор и незасыпанные погреба. Из-за отсутствия информации о владельцах гаражей обязать их произвести зачистку освободившейся территории невозможно, — уточнили в мэрии Новосибирска.