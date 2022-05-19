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Новосибирский натуралист обнаружил редкий цветок с именем древнегреческой нимфы

До этого не было доказательств, что уникальная орхидея может расти в Новосибирской области

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Уникальная орхидея, занесенная в Красную книгу, в новосибирских лесах обнаружена впервые

Уникальная орхидея, занесенная в Красную книгу, в новосибирских лесах обнаружена впервые

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Новосибирский натуралист Виктор Машков обнаружил в Колыванском районе в 10 километрах от границы с Томской областью редкую орхидею, о произрастании которой в Новосибирской области не было информации. Но специалисты предполагали, что ее можно обнаружить.

Натуралист Машков сначала изучил условия произрастания этой орхидеи, потом выяснил, где в Новосибирской области наиболее благоприятные места для роста Калипсо, а после с единомышленниками отправился в эти места на ее поиски. В итоге удалось обнаружить 16 цветков.

Орхидея Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) — многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см. Была внесена в Красную книгу РСФСР еще в 1988 году. Сейчас вид включен в Красные книги 26 субъектов Федерации. Свое название род получил по имени нимфы Калипсо из древнегреческих мифов. Размножение происходит семенным и вегетативным способом. Для прорастания семени Калипсо необходимо, чтобы оно натолкнулось на гифу грибов (разветвленные нити грибницы. — Прим. ред.), что случается довольно редко. (Википедия)

— Нашли мы ее в субботу, 14 мая. До этого изучил, как и где она растет, в каких условиях. Зимой изучили карты космических снимков, где можно найти такие леса. Нашли. Сходили на лыжах, посмотрели — да, это такие леса. А потом приехали и нашли орхидею. Я вообще изучаю орхидеи. У Калипсо — разорванный ареал обитания: она растет в Тюмени, а второй ареал — Иркутская область. А между ними — разрыв. И вот между этими двумя ареалами было известно до последнего времени всего четыре точки произрастания. Но в прошлом году омичи нашли одну точку, а в этом — я, — рассказал корреспонденту НГС Николай Машков.

В ближайшее время будет решаться вопрос о занесении Калипсо луковичную в Красную книгу Новосибирской области

В ближайшее время будет решаться вопрос о занесении Калипсо луковичную в Красную книгу Новосибирской области

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Уникальность находки подтвердил корреспонденту НГС профессор кафедры ботаники Томского университета и ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада СО РАН Александр Эбель.

— Действительно очень редкий вид. Ближайшая точка произрастания была обнаружена в Томской области в начале прошлого века. Я специально ходил, искал по этим же местам (где цветок обнаружил Машков. — Прим. ред.), но не нашел. Может, плохо искал. Он очень маленький и растет в труднодоступных местах, заболоченных. И цветет очень рано — в небольшой период после снеготаяния. <…> Надо теперь обязательно вносить предложение, чтобы ее включили в Красную книгу Новосибирской области, — пояснил Александр Эбель.

В новосибирских лесах регулярно обнаруживаются различные виды растений, грибов или животных, занесенные в Красную книгу. В августе 2021 года НГС опубликовал подборку необычных грибов, которые можно обнаружить под Новосибирском.

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