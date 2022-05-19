Новосибирский натуралист обнаружил редкий цветок с именем древнегреческой нимфы
До этого не было доказательств, что уникальная орхидея может расти в Новосибирской области
Новосибирский натуралист Виктор Машков обнаружил в Колыванском районе в 10 километрах от границы с Томской областью редкую орхидею, о произрастании которой в Новосибирской области не было информации. Но специалисты предполагали, что ее можно обнаружить.
Натуралист Машков сначала изучил условия произрастания этой орхидеи, потом выяснил, где в Новосибирской области наиболее благоприятные места для роста Калипсо, а после с единомышленниками отправился в эти места на ее поиски. В итоге удалось обнаружить 16 цветков.
Орхидея Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) — многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см. Была внесена в Красную книгу РСФСР еще в 1988 году. Сейчас вид включен в Красные книги 26 субъектов Федерации. Свое название род получил по имени нимфы Калипсо из древнегреческих мифов. Размножение происходит семенным и вегетативным способом. Для прорастания семени Калипсо необходимо, чтобы оно натолкнулось на гифу грибов (разветвленные нити грибницы. — Прим. ред.), что случается довольно редко. (Википедия)
— Нашли мы ее в субботу,
Уникальность находки подтвердил корреспонденту НГС профессор кафедры ботаники Томского университета и ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада СО РАН Александр Эбель.
— Действительно очень редкий вид. Ближайшая точка произрастания была обнаружена в Томской области в начале прошлого века. Я специально ходил, искал по этим же местам (где цветок обнаружил Машков. — Прим. ред.), но не нашел. Может, плохо искал. Он очень маленький и растет в труднодоступных местах, заболоченных. И цветет очень рано — в небольшой период после снеготаяния. <…> Надо теперь обязательно вносить предложение, чтобы ее включили в Красную книгу Новосибирской области, — пояснил Александр Эбель.
В новосибирских лесах регулярно обнаруживаются различные виды растений, грибов или животных, занесенные в Красную книгу. В августе 2021 года НГС опубликовал подборку необычных грибов, которые можно обнаружить под Новосибирском.