Новосибирский натуралист обнаружил редкий цветок с именем древнегреческой нимфы

— Нашли мы ее в субботу, 14 мая . До этого изучил, как и где она растет, в каких условиях. Зимой изучили карты космических снимков, где можно найти такие леса. Нашли. Сходили на лыжах, посмотрели — да, это такие леса. А потом приехали и нашли орхидею. Я вообще изучаю орхидеи. У Калипсо — разорванный ареал обитания: она растет в Тюмени, а второй ареал — Иркутская область. А между ними — разрыв. И вот между этими двумя ареалами было известно до последнего времени всего четыре точки произрастания. Но в прошлом году омичи нашли одну точку, а в этом — я, — рассказал корреспонденту НГС Николай Машков.