Больше не сияют: пять звезд кино, спорта и эстрады, которые ушли из жизни с начала года, — вспоминаем их взлеты и падения

Вспоминаем, кто из известных личностей ушел из жизни в 2024 году Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В конце марта пользователей Сети потрясла новость о смерти бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Она ушла из жизни в феврале, но ее тело обнаружили в квартире в подмосковном Королеве спустя 41 день после наступления смерти. Факты из жизни и обстоятельства смерти Либерж бурно обсуждали в Сети. На фоне печальных событий мы решили вспомнить других ушедших из жизни известных людей — рассказываем причины и факты.



Евгений Кунгуров

Артист скончался 8 апреля 2024 года Источник: Евгений Кунгуров / Vk.com











Заслуженный артист России решил свести счеты с жизнью — Евгению Кунгурову было всего 40 лет. Тело певца нашли под окнами квартиры, в которой он жил. По словам близких, у Евгения были серьезные проблемы со здоровьем, а перед смертью он прислал тревожное сообщение супруге и перестал выходить на связь. Женщина вызвала на место оперативные службы, которые и обнаружили тело артиста.



Известно, что у Евгения были проблемы с алкоголем, начавшиеся после участия в вокальных проектах, в том числе «Один в один» (12+) — он хотел покинуть проект, но его отговорили продюсеры Первого канала.

Кунгурову было тяжело совладать с обрушившейся на него славой. Справиться с зависимостью Евгению помогла его первая жена Наталья Троицкая.

Вторую жену Кунгурова зовут Ирина — на публике женщина не появлялась. Именно ей пришлось стать вестником трагичных новостей и сообщить родителям о смерти сына. В правоохранительных органах уже сообщили, что Евгений Кунгуров в последнее время был в депрессии.

— Вы когда-нибудь делитесь своими переживаниями? Вот он нет. Он очень самостоятельный, крепкий парень. Тем не менее где-то сломался. То, что про развод пишут, — это всё ерунда, желтая пресса. У них всё было нормально, — сказал E1.RU отец артиста Виктор Кунгуров. — Он просто болел. Не выдержал просто, болел очень тяжело. Я не могу сказать чем. Но это его внутреннее состояние. Для нас это, может быть, и излечимое, но для него — он посчитал, что нет. Это его право и его выбор.



Наталья Дубинская

Наталья четыре года боролась с болезнью Источник: fsrussia.ru











О смерти заслуженного тренера по фигурному катанию сообщила Федерация фигурного катания Росси и ее сын Денис Самохин.

Наталье Дубинской было 73 года — она страдала неизлечимой болезнью, которая и стала причиной смерти: боковым амиотрофическим склерозом. Среди известных учеников Дубинской — Илья Авербух, Ирина Лобачева, Камила Валиева, Николай Морозов, Александр Шубин, Александр и Владимир Успенские, Никита Кацалапов, Елена Ильиных, Светлана Панова и Даниил Глейхенгауз.

Наталья Дубинская завоевала титул чемпионки РСФСР в 1963 году, а через год стала серебряным призером на первенстве РСФСР среди юниоров в парном катании. Карьеру тренера фигуристка начала в Электростали — в город она попала по распределению после института физкультуры.

Юрий Ваксман

В фильмографии Юрий Ваксмана — более 140 проектов: «Клоуны», «Боец», «Цветы зла», «Молодежка» Источник: t24.su











30 марта в Ярославле простились со звездой сериала «Молодежка», известнейшим продюсером и основателем кинокомпании «ЯрСинема» Юрием Ваксманом. Его не стало поздним вечером 27 марта в собственном кафе «Дом Актера». По словам близких, предварительная причина — инфаркт.



С 1990-х он играл в кино и сериалах, в его фильмографии более ста сорока проектов, он работал со звездами российского кино Александром Робаком, Андреем Мерзликиным и другими актерами.

В основном он исполнял небольшие эпизодические роли, но его герои всегда были яркими и харизматичными. Наши коллеги из 76.RU вспомнили культовых героев в исполнении Юрия Ваксмана — вы можете ознакомиться с материалом здесь.

Василий Уткин

В 2004 и 2005 годах Василий Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Известный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер в 52 года — причиной смерти стали проблемы с сердцем. Печальный факт подтвердил журналист Иван Карпов.



— Скорбный Карп докладывает в шоке: Вася Уткин умер. Что-то с сердцем. Жуть! — написал Карпов у себя в телеграм-канале.



В последнее время спортивный журналист сильно болел, у него был атеросклероз. Вес Уткина доходил до 215 кг, начались сердечно-сосудистые осложнения. Он многократно сидел на диете, перенес операцию по резекции желудка, после чего его вес падал до 125 кг. Побочным эффектом хирургического вмешательства стала проблема с голосовыми связками — некоторое время комментатор не мог нормально разговаривать.



Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Источник: Kino-teatr.ru











В марте 2024 году на 89-м году жизни скончался народный артист России Александр Ширвиндт. О смерти артиста сообщило ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность: актер страдал от нее много лет.

Александр Ширвиндт являлся художественным руководителем Театра сатиры, в котором он работал с 1970-го года. В конце 2000 года он стал худруком, а в 2021-м занял пост президента театра.



В кино актер дебютировал в 1956 году в романтической комедии «Она вас любит!», сыграв небольшую роль. Настоящая слава пришла к Ширвиндту в 1975 году после показа культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также он запомнился зрителям в таких картинах, как «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других.

Награжден также орденом Дружбы народов, имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.

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