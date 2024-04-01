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Культура подробности Танцевала в ночных клубах и страдала от одиночества. Что известно об умершей участнице «Дома-2» Либерж Кпадону

Танцевала в ночных клубах и страдала от одиночества. Что известно об умершей участнице «Дома-2» Либерж Кпадону

Тело девушки нашли в ее квартире спустя 41 день после смерти

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В январе 2024-го Либерж заболела гриппом и тяжело переносила последствия болезни

В воскресенье, 31 марта, стало известно о смерти участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Она ушла из жизни в феврале. Ее бездыханное тело обнаружили в квартире в подмосковном Королёве спустя 41 день после наступления смерти.

Либерж стала наиболее известна благодаря съемкам в телепроекте «Дом-2». Долгое время она работала танцовщицей в ночных клубах, пыталась построить бизнес и найти настоящую любовь. В этом материале MSK1.RU рассказывает о жизни девушки, смерть которой стала шоком для близких и поклонников.

Стала танцовщицей в 16 лет

Либерж Кпадону родилась 17 декабря 1987 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Аддах Жильбер Кпадону, переехал туда из Африки, чтобы поступить в Горный институт. С матерью Либерж Надеждой он познакомился именно в Северной столице. Уже на следующий день после знакомства Аддах сделал ей предложение.

У Либерж были теплые отношения с родителями, она регулярно выкладывала в соцсети фотографии с отцом и мамой

Либерж росла в семье кандидата геолого-минералогических наук и юриста. В детстве она занималась легкой атлетикой, даже побеждала на городских чемпионатах. Но стать профессиональной спортсменкой у девушки не получилось: в 14 лет она переехала вместе с семьей из Питера в Уфу.

Спустя два года Либерж познакомилась с арт-директором ночного клуба, который предложил ей поработать танцовщицей. Ее отец был против этой затеи, но, несмотря на это, Кпадону согласилась.

После окончания школы Либерж переехала в Москву и поступила в университет на специальность «организатор культурно-массовых мероприятий». Там она продолжала работать танцовщицей, а еще снималась в кино: Кпадону исполнила эпизодическую роль в фильме «Вождь краснокожих» с Дмитрием Дюжевым.

Переживала из-за одиночества

В 2011 году Либерж попала на съемки телепроекта «Дом-2». Как рассказал MSK1.RU ведущий шоу Антон Беккужев, она была очень талантливым человеком с шикарными вокальными данными и очень хотела найти свою любовь.

Во время телепроекта у нее закрутились отношения с Иваном Барзиковым, но пара довольно быстро рассталась. Как писали СМИ, причиной конфликта стало пристрастие Кпадону к курению.

Позже она вышла замуж за Евгения Руднева, но спустя полгода пара развелась. По словам Беккужева, Либерж сильно переживала из-за того, что у нее не складывались отношения.

— Именно вот эта женская ее доля, наверное, не очень хорошо складывалась. Ей было трудно. Последний раз Либерж приходила на наш проект в качестве участницы в 2023-м. Она вновь спустя столько лет попыталась найти свою любовь. Но, к сожалению, у нее это не получилось. Было видно, что она находится в эмоциональном кризисе. Внешне, конечно, она была той же веселой и активной, — рассказал MSK1.RU ведущий «Дома-2».

Владела ювелирным магазином и хотела стать певицей

После участия в проекте Либерж решила заняться бизнесом. Она открыла ювелирный салон «ЛиберЖе», однако из-за сплошных убытков он довольно быстро закрылся. Сама Кпадону говорила поклонникам, что магазин откроется в другом торговом центре, однако этого так и не произошло.

Затем Либерж основала танцевальную школу и стала совладелицей ресторана правильного питания «Дикое яблоко». Эти проекты тоже не стали финансово успешными. В 2016 году девушка увлеклась музыкой и захотела стать певицей: она брала уроки вокала у участницы телепроекта «Голос» Этери Бериашвили.

Спустя несколько лет Кпадону открыла собственную студию звукозаписи, но затем решила выйти на рынок услуг и стала владелицей салона лазерной эпиляции и удаления татуировок. В последнее время она также активно делилась с подписчиками видео в своих соцсетях.

Болезнь и операция

В январе 2024-го Либерж заболела гриппом и тяжело переносила последствия болезни. Она рассказала, что за время недомогания ее вес резко уменьшился на семь килограммов. Кпадону последнее время часто выкладывала видео из больницы и рассказывала о многочисленных обследованиях

В последнем ролике, которое она опубликовала в своем блоге 14 февраля, Либерж поделилась, что ей предстоит операция, из-за которой она переживает.

— Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад… наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать. Ничего хорошего, — рассказала Кпадону подписчикам.

Ранее MSK1.RU рассказывал, что 39-летний экс-участник шоу «Дом-2» (18+) Александр Задойнов из Ярославля ушел на СВО и завел телеграм-канал ZA, в котором рассказывает о своей службе. Он подписал контракт с Минобороны на участие в СВО в декабре 2023 года.

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Дом-2 Либерж Кпадону Смерть Болезнь
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