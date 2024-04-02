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Культура истории «Колюня, земля тебе пухом!»: вспоминаем культовые роли звезды сериала «Молодежка»

«Колюня, земля тебе пухом!»: вспоминаем культовые роли звезды сериала «Молодежка»

От бухгалтера среди бандитов до других знаковых ролей

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В фильмографии Ваксмана — более 140 проектов

30 марта в Ярославле простились со звездой сериала «Молодежка», известнейшим продюсером и основателем кинокомпании «ЯрСинема» Юрием Ваксманом. Его не стало поздним вечером 27 марта в собственном кафе «Дом Актера». По словам близких, предварительная причина — инфаркт.

С 1990-х он играл в кино и сериалах, в его фильмографии более ста сорока проектов, он работал со звездами российского кино Александром Робаком, Андреем Мерзликиным и другими актерами.

В основном, конечно, он исполнял небольшие эпизодические роли, но его герои всегда были яркими и харизматичными. В этом материале наши коллеги из 76.RU вспоминают культовых героев в исполнении Юрия Ваксмана.

Что известно о смерти Юрия Ваксмана

Бухгалтер среди зэков

В телесериале «Боец» Ваксман исполнил роль еврея-бухгалтера

Фима Левантович («Бухгалтер») в сериале про зэков «Боец» (16+). В этом фильме Ваксман играл вместе со звездами сериалов НТВ Дмитрием Мартьяновым, Александром Носиком, Александром Ильиным, Яном Цапником и другими.

В сериале герой Ваксмана очутился в тюрьме среди бывалых сидельцев, смог наладить с ними контакт и заслужить уважение.

Клоун Юра

В фильме «Клоуны» Юрий Ваксман снимается вместе со своим другом Владимиром Гусевым

В фильме 2008 года «Клоуны» (12+) актер исполнил главную роль, в кадре работал вместе со своим близким другом, заслуженным артистом России Владимиром Гусевым.

— Два уже немолодых артиста цирка, клоун Юра и клоун Вова, теряют любимую работу. Клоуны больше ничего не умеют делать, поэтому соглашаются на предложение бывшей коллеги посидеть с ее сыном, пока она на гастролях. Переквалифицировавшись в воспитателей, клоуны за время, проведенное с мальчиком, сильно привязываются к нему. А один из них даже влюбляется в его маму, — говорится в описании к фильму.

Кстати, местом для съемок стал Ярославль.

Колюня

Многим Юрий Ваксман запомнился как Колюня из «Молодежки»

Одной из самых узнаваемых стала роль Ваксмана в телесериале «Молодежка» (18+). Ярославский актер играл в паре с Федором Бондарчуком. По сюжету он был помощником спонсора клуба Олега Калинина, Николаем Гроссманом, или Колюней. Мужчина жил с мамой, на что частенько обращал внимание в кадре его «начальник». И ловко помогал Калинину в решении финансовых вопросов.

— Колюня, земля тебе пухом! Спасибо за участие в «Молодежке»! — пишет читатель Антон Сковородин.

Сериал выходил на СТС в период с 2013 по 2019 год.

Эксперт-криминалист

А в этом проекте Юрий Ваксман исполнил главную роль

В 2013-м Юрий исполнил главную роль в детективном телесериале «Цветы зла» (16+) для телеканала «Россия-1», его партнерами по съемкам стали Светлана Антонова, Дмитрий Ульянов, Александр Устюгов, а также Сергей Чирков.

Юрий исполнил роль криминалиста Левы Бронштейна, который помогает в расследовании серии жестоких убийств.

Действие сериала разворачивается в небольшом провинциальном городке, где неизвестный маньяк убивает женщин и оставляет рядом с телами странные бусинки и стихи французского поэта Шарля Бодлера.

«Портной из Бруклина»

Ваксман сыграл вместе с актером Сергеем Пускепалисом

Одним из последних фильмов, в которых снялся Юрий Ваксман, стал «Портной из Бруклина» (18+). Его партнером по картине был Сергей Пускепалис. Фильм снимал рыбинский режиссер Евгений Серов, а в основу сценария легла культовая пьеса «Интервью» — первая постановка Ярославского камерного театра.

Съемками фильма занималась ваксмановская кинокомпания «ЯрСинема», он же выступал генеральным продюсером картины.

В этом материале мы подробнее рассказывали, кем был продюсер и актер Юрий Ваксман. Напомним, Юрия Ваксмана не стало поздним вечером 27 марта. За несколько часов до смерти он принимал участие в международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), где выступал организатором уже 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — Поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра.

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Юрий Ваксман Кино Смерть звезды
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