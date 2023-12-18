«Владимир Машков дает гарантии, а Брэд Питт — радость бытия»: секс-символам Голливуда и российского кино стукнуло 60. Сравниваем звезд

В одном фильме звезде Голливуда и корифею российского экрана сыграть не случилось, но зрительницы в течение уже тридцати лет готовы отдать сердца обоим, несмотря на то, что они воплощают противоположные типы мужской сексуальности.



Шестьдесят — это новые сорок?

— Женщины часто склонны мерить по себе и считывают возраст мужчины по внешним признакам, то есть на сколько он выглядит. Но мужчины, как правило, определяют свой возраст тем, на сколько себя чувствуют, — объясняет Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров, проректор Института консультационной психологии и консалтинга. — И то, и другое очень важно, если мы говорим о сексуальности — способности вызвать у женщины желание, включить ее генетическую программу по выбору лучшего партнера для продолжения рода. Неважно, случится ли это продолжение, главное, что мужчина вызывает это желание. И здесь возраст не так важен.

