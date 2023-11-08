Большой театр атакуют толпы из-за билетов на «Щелкунчик» — за сколько можно посмотреть его в Новосибирске

С начала ноября у Большого театра на Театральной площади собираются сотни москвичей, чтобы купить билеты на балет «Щелкунчик» (6+), пишут наши коллеги MSK1.RU. Театр приостановил продажу, но уже в эти выходные опять откроет ее на новые даты — 29, 30 и 31-е. НГС решил напомнить, за сколько и когда можно посмотреть этот спектакль в Новосибирске.