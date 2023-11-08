Большой театр атакуют толпы из-за билетов на «Щелкунчик» — за сколько можно посмотреть его в Новосибирске

С начала ноября у Большого театра на Театральной площади собираются сотни москвичей, чтобы купить билеты на балет «Щелкунчик» (6+), пишут наши коллеги MSK1.RU. Театр приостановил продажу, но уже в эти выходные опять откроет ее на новые даты — 29, 30 и 31-е. НГС решил напомнить, за сколько и когда можно посмотреть этот спектакль в Новосибирске.
Премьера «Щелкунчика» в хореографии Григоровича, которая более 50 лет идет в Москве, в этом году состоялась на сцене НОВАТа в октябре. Театр также активно продает билеты, но пока обходится без толп у кассы.
— Постановка такая же, да, как в Большом театре, — ответили корреспонденту в НОВАТе. — Мы специально запланировали в декабре 17 показов до нового года, чтобы все желающие могли насладиться этим балетом. И всего 23 постановки, если считать с январскими.
На старте продаж самые дорогие билеты были около 5–7 тысяч рублей. Сейчас они достигают 20 тысяч рублей. При этом пока остается достаточно много билетов по цене в 2,5–4 тысячи рублей.
— Мы всегда советуем не откладывать покупку билетов на новогодние показы. Чем ближе к дате — тем они дороже, — подчеркнули в театре.
Вчера открылись продажи билетов на первую половину января.
— Мы проводим активную работу, чтобы защитить нашего зрителя от перекупщиков. Предупреждаем заранее, когда будет продажа билетов и сразу объявляем, когда она начинается. И в первые дни технически держим сайт, чтобы он не вис, — добавили в НОВАТе. — В первый день открытия продаж было куплено 4 тысяч билетов.
В начале ноября оперная дива Аида Гариффулина выступила в НОВАТе. Она вышла на сцену в рамках фестиваля искусств «Хворостовский».