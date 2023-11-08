Снималась с Мэрил Стрип и пела с Андреа Бочелли: на новосибирской сцене выступила мировая звезда — видео с красоткой

В Новосибирске Аида выступала с известным французским дирижером Клеманом Нонсьё. Солистами также были Иван Гынгазов и Ириной Шишковой.



Программу концерта составляла она.

— Составляю всегда я программу, затем ее уже отшлифовывают. Конечно, дирижер принимает очень большое участие, но всё же главный босс — я. Всё зависит от меня, от моего голоса, от моего настроения, подачи, от того, какую я хочу создать атмосферу, — отметила Аида.

Она вспомнила не только Дмитрия Хворостовского и их теплую дружбу, но и работу с известным мастером Пласидо Доминго.