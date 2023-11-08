Снималась с Мэрил Стрип и пела с Андреа Бочелли: на новосибирской сцене выступила мировая звезда — видео с красоткой

Оперная дива Аида Гариффулина выступила в НОВАТе. Она вышла на сцену 3 ноября в рамках фестиваля искусств «Хворостовский».
Аида — мировая звезда. Она выступала на «Арене ди Верона» и с Пласидо Доминго, пела с Андрея Бочелли. Певица исполнила роль оперной дивы Лили Понс в биографическом фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» с участием мировых кинозвезд Мерил Стрип и Хью Гранта. Картина была номинирована на «Оскар» в 2016 году. Показываем и рассказываем всё, что известно о красавице, на видео.
В Новосибирске Аида выступала с известным французским дирижером Клеманом Нонсьё. Солистами также были Иван Гынгазов и Ириной Шишковой.
Программу концерта составляла она.
— Составляю всегда я программу, затем ее уже отшлифовывают. Конечно, дирижер принимает очень большое участие, но всё же главный босс — я. Всё зависит от меня, от моего голоса, от моего настроения, подачи, от того, какую я хочу создать атмосферу, — отметила Аида.
Она вспомнила не только Дмитрия Хворостовского и их теплую дружбу, но и работу с известным мастером Пласидо Доминго.
— Я Дмитрия Хворостовского всегда сравниваю с Пласидо Доминго. Потому что это две масштабные личности и великие голоса нашего поколения. Они одинаково велики на сцене и одинаково душевны и просты в повседневной жизни. Я очень многому от обоих научилась и до сих пор учусь от Пласидо Доминго, так как продолжаю с ним выступать и вижу, как он волнуется перед выходом на сцену. Думала, что это только с молодыми артистами происходит. Как видите, с такими большими профессионалами тоже, — смеется Аида.
За выступление Аиды Гариффулиной НОВАТ заплатил 4 миллиона рублей. В документах на сервисе «Контур.Закупки» это значилось, как «услуги по обеспечению участия приглашенного артиста (солиста-вокалиста) Аиды Гарифуллиной в репетициях и гала-концерте».
Мероприятие прошло с аншлагом, хоть и стоимость билетов доходила до 25 тысяч рублей.
В середине октября в НОВАТе прошла громкая премьера — театр поставил «Щелкунчика» (6+) в хореографии легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Эта постановка с успехом идет в «Большом театре» уже 57 лет. НГС посмотрел новосибирскую премьеру раньше остальных.