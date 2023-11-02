«Болеет очень сильно»: дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии актрисы

Дочь актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк — Анна — в соцсетях впервые за долгое время рассказала о состоянии своей матери, которая борется с опухолью мозга. Об этом у Анны спросили ее подписчики.
— [Мама] болеет очень сильно. Мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди, — призналась Анна.
Летом 2019 года актриса перестала участвовать в театральных постановках (она служила в театре-студии Олега Табакова). Тогда в СМИ просочились новости об ухудшении здоровья Заворотнюк. Поклонники предположили, что у Заворотнюк рак мозга. Семья просила прекратить манипуляции вокруг состояния актрисы. Сообщается, что до последней беременности никаких проблем со здоровьем у актрисы не было. В октябре этого же года семья Заворотнюк заявила, что Анастасия проходит курс лечения.
Настоящий диагноз стал известен в мае 2020 года. Предположения о глиобластоме (самой агрессивной форме опухоли мозга) подтвердились. С тех пор о состоянии здоровья Заворотнюк почти ничего не известно. Семья закрыла ее от представителей СМИ и не делится подробностями лечения — известно лишь, что курс актриса проходит в России.
Дочь актрисы осталась чуть ли не единственным источником, который иногда рассказывает в социальных сетях о состоянии своей матери. В основном Анна делится своими переживаниями, но на телешоу она не идет и с журналистами не общается.
— Сказать, что у меня стресс, — значит, не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Многим могла бы поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно: я держу всё глубоко, внутри сердца. Я люблю всех и глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, а в наш дом вновь войдут радость и счастье, — писала она.