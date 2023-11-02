«Болеет очень сильно»: дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии актрисы

Летом 2019 года актриса перестала участвовать в театральных постановках (она служила в театре-студии Олега Табакова). Тогда в СМИ просочились новости об ухудшении здоровья Заворотнюк. Поклонники предположили, что у Заворотнюк рак мозга. Семья просила прекратить манипуляции вокруг состояния актрисы. Сообщается, что до последней беременности никаких проблем со здоровьем у актрисы не было. В октябре этого же года семья Заворотнюк заявила, что Анастасия проходит курс лечения.

