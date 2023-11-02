Известная индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти ребенка

— Серьезных проблем со здоровьем у него, как мне стало известно, нет. Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Почему Бог проявил такую жестокость к невинным людям, которые верят в него?! Это вопрос без ответа. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого, — приводят слова Кишора Сатьи наши коллеги из StarHit.