Известная индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти ребенка

Индийская актриса Ренджуша Менон, известная как доктор Прия, умерла после остановки сердца. Об этом сообщают Times of India со ссылкой на заявление, которое сделал в соцсетях актер Кишор Сатья. Причиной смерти стал сердечный приступ. Актриса была на восьмом месяце беременности — ребенка удалось спасти, сейчас он находится в реанимации.
— Серьезных проблем со здоровьем у него, как мне стало известно, нет. Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Почему Бог проявил такую жестокость к невинным людям, которые верят в него?! Это вопрос без ответа. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого, — приводят слова Кишора Сатьи наши коллеги из StarHit.
Ренджуша Менон была популярной актрисой малаяльского (язык, распространенный на юго-западе Индии) телевидения, отмечает Hindustan Times. Она получила известность благодаря своей роли в сериале «Черная жемчужина», но после замужества взяла перерыв в карьере. Также на ее счету такие проекты, как «Сенсация», «Город бога», «Бомбей, 13 марта», «Билет в один конец». Изначально Менон была врачом по профессии (после чего и стала известна как доктор Прия). По данным газеты, Прия получила степень доктора медицины и работала в больнице в городе Тируванантапурам.