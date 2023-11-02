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Известная индийская актриса умерла на восьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти ребенка

У Ренджуши Менон, известной как доктор Прия, произошел сердечный приступ

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Изначально Менон была врачом по профессии

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Индийская актриса Ренджуша Менон, известная как доктор Прия, умерла после остановки сердца. Об этом сообщают Times of India со ссылкой на заявление, которое сделал в соцсетях актер Кишор Сатья. Причиной смерти стал сердечный приступ. Актриса была на восьмом месяце беременности — ребенка удалось спасти, сейчас он находится в реанимации.

— Серьезных проблем со здоровьем у него, как мне стало известно, нет. Мать Прии плачет, она не может принять смерть единственной дочери. Почему Бог проявил такую жестокость к невинным людям, которые верят в него?! Это вопрос без ответа. Не знаю, как муж и мама Прии будут восстанавливаться после этого кошмара. Пусть у них найдутся силы для этого, — приводят слова Кишора Сатьи наши коллеги из StarHit.

Ренджуша Менон была популярной актрисой малаяльского (язык, распространенный на юго-западе Индии) телевидения, отмечает Hindustan Times. Она получила известность благодаря своей роли в сериале «Черная жемчужина», но после замужества взяла перерыв в карьере. Также на ее счету такие проекты, как «Сенсация», «Город бога», «Бомбей, 13 марта», «Билет в один конец». Изначально Менон была врачом по профессии (после чего и стала известна как доктор Прия). По данным газеты, Прия получила степень доктора медицины и работала в больнице в городе Тируванантапурам.

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