Концерт Дианы Арбениной отменили власти в Йошкар-Оле. Состоится ли выступление в Новосибирске?

В Новосибирске продолжают продавать билеты на концерт Дианы Арбениной (6+), который должен состояться
Вопросы о концерте возникли после скандальной отмены выступления певицы в Йошкар-Оле. Как пишет ТАСС, министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов заявил, что в регионе не допустят выступления артистов, «которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики».
В итоге концерт Арбениной, который должен был пройти 18 октября, отменили. Певица отреагировала на это в своем телеграм-аккаунте, назвав происходящее «диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику».
В Новосибирске Арбенина должна выступать 22 октября в 19:00 на «Локомотив-Арене». Стоимость билетов начинается с 4300 рублей.
В начале августа группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале в Новосибирске.
В Новосибирске в прошлом месяце с сайта Дома ученых пропала афиша концерта оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Выступление должно было состояться