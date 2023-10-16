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СрочноСостоится ли концерт Дианы Арбениной?
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Концерт Дианы Арбениной отменили власти в Йошкар-Оле. Состоится ли выступление в Новосибирске?

Певица расценила сорванное выступление как диверсию

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Концерт певицы в Йошкар-Оле должен был пройти 18 октября

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В Новосибирске продолжают продавать билеты на концерт Дианы Арбениной (6+), который должен состояться 22 октября на «Локомотив-Арене».

Вопросы о концерте возникли после скандальной отмены выступления певицы в Йошкар-Оле. Как пишет ТАСС, министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов заявил, что в регионе не допустят выступления артистов, «которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики».

В итоге концерт Арбениной, который должен был пройти 18 октября, отменили. Певица отреагировала на это в своем телеграм-аккаунте, назвав происходящее «диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, публику».

В Новосибирске Арбенина должна выступать 22 октября в 19:00 на «Локомотив-Арене». Стоимость билетов начинается с 4300 рублей.

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В Новосибирске в прошлом месяце с сайта Дома ученых пропала афиша концерта оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Выступление должно было состояться 21 сентября, но против мероприятия выступили общественники сибирской правозащитной группы «Радетель».

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