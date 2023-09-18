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Новосибирские общественники требуют отменить концерт трибьюта Rammstein в Академгородке — они обратились к мэру

Общественники группы «Радетель» считают творчество Rammstein деструктивным

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Общественники требуют отмены концерта «Симфония Rammstein», который планировался на 21 сентября в Академгородке

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Общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель» требуют отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein», который должен состояться 21 сентября в Доме ученых в Академгородке.

Обращение об отмене концерта общественники направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в прокуратуру НСО и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитной группы «Радетель».

— Мы считаем, что исполнение в Новосибирске музыкальных произведений группы, которая открыто выступает против России <…> в период спецоперации недопустимо, — говорится в тексте опубликованного обращения.

Член Сибирской правозащитной группы «Радетель» Иван Квасницкий прокомментировал подачу обращения следующим образом:

— По нашему мнению, пропаганда этого творчества — не очень хорошее занятие, так как сам Rammstein поддерживает украинскую сторону. И само творчество деструктивное. У группы есть ролики порнографического характера, с военными в фашистской форме <…> В 2022 году мы были также причастны к отмене тура группы в Новосибирске и Москве.

Мы обратились за комментариями по поводу обращения в прокуратуру Новосибирской области и Дом ученых. Там уточняют информацию. Связаться с оркестром CAGMO на момент публикации не удалось.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, в свою очередь, сообщил НГС, что площадка Дома ученых, где должен состояться концерт, не имеет отношения к муниципалитету. Однако он также пообещал выяснить подробности обращения.

В 2020 году скандальный концерт cолиста Rammstein Тилля Линдеманна всё же состоялся в Новосибирске. Тогда музыкант зацензурил часть шоу.

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