Новосибирские общественники требуют отменить концерт трибьюта Rammstein в Академгородке — они обратились к мэру

Общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель» требуют отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein», который должен состояться 21 сентября в Доме ученых в Академгородке.
Обращение об отмене концерта общественники направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в прокуратуру НСО и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитной группы «Радетель».
— Мы считаем, что исполнение в Новосибирске музыкальных произведений группы, которая открыто выступает против России <…> в период спецоперации недопустимо, — говорится в тексте опубликованного обращения.
Член Сибирской правозащитной группы «Радетель» Иван Квасницкий прокомментировал подачу обращения следующим образом:
— По нашему мнению, пропаганда этого творчества — не очень хорошее занятие, так как сам Rammstein поддерживает украинскую сторону. И само творчество деструктивное. У группы есть ролики порнографического характера, с военными в фашистской форме <…> В 2022 году мы были также причастны к отмене тура группы в Новосибирске и Москве.
Мы обратились за комментариями по поводу обращения в прокуратуру Новосибирской области и Дом ученых. Там уточняют информацию. Связаться с оркестром CAGMO на момент публикации не удалось.
Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, в свою очередь, сообщил НГС, что площадка Дома ученых, где должен состояться концерт, не имеет отношения к муниципалитету. Однако он также пообещал выяснить подробности обращения.
В 2020 году скандальный концерт cолиста Rammstein Тилля Линдеманна всё же состоялся в Новосибирске. Тогда музыкант зацензурил часть шоу.