Новосибирские общественники требуют отменить концерт трибьюта Rammstein в Академгородке — они обратились к мэру

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, в свою очередь, сообщил НГС, что площадка Дома ученых, где должен состояться концерт, не имеет отношения к муниципалитету. Однако он также пообещал выяснить подробности обращения.



В 2020 году скандальный концерт cолиста Rammstein Тилля Линдеманна всё же состоялся в Новосибирске. Тогда музыкант зацензурил часть шоу.

