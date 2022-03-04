Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в Москве и Новосибирске из-за конфликта на Украине

Тилль Линдеманн сообщил об отмене запланированных на декабрь 2022 года концертов в Москве и Новосибирске. Причины такого решения он не назвал. В Stories в Instagram он опубликовал программу тура Ich hasse Kinder. Запланированные в ней концерты в Новосибирске и Москве помечены как отмененные. В группе во «ВКонтакте», посвященной концерту в Новосибирске
Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Автор сборников стихов Messer («Нож»), In stillen Nächten («Тихими ночами») и 100 Gedichte («100 Поэм»), снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника. Был дважды женат, ему также приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая назвала свою вторую дочь Тильда. Сама Лобода на вопрос об отцовстве отвечает уклончиво, не подтверждая и не опровергая слухи.
— Мне кажется, что любая женщина мечтает, чтобы отцом ее ребенка был Тилль. Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш в жизни, — говорила Лобода изданию «Сплетник».
В 2020 году новосибирские феминистки выступили против концерта Rammstein. Они заявили, что певец использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара. Помешать рок-группе выступать в Новосибирске пытался и местный активист Роман Котик, который написал обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Но концерт состоялся.
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран, а также о ключевых событиях, связанных со спецоперацией и ее последствиями.