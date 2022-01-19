Генконсул Германии в Сибири не исключил, что концерт Тилля Линдеманна отменили из-за протестов активистов

— Конечно, мы радовались выступлению такого музыканта, потому что Rammstein в Германии и во всем мире у всех на устах. Мы узнали из СМИ об отмене концерта. Агентство господина Линдеманна к нам не обращалось. Мы слышали две причины отмены — пандемия и определенные опасения религиозных кругов по содержанию некоторых его песен. Этот конфликт — свободы искусства и религиозных чувств — можно решать только в каждом конкретном случае, — ответил корреспонденту НГС на пресс-конференции Бернд Финке.

Он отметил, что такие ситуации случаются и в Германии.

— Когда выступления и концерты деятелей культуры запрещают, то они обращаются в суды с исками. Здесь идет речь и о свободе мнений и слова, но в то же время и о терпимости, которую нужно больше проявлять, — рассказал генконсул. — Я не знаю, о каких песнях конкретно шла речь и были ли они в той самой серой зоне. Несколько лет назад в Новосибирске был скандал, связанный со спектаклем «Тангейзер», и мы видим, что здесь есть определенные недовольные слои. Если на самом деле концерт Линдеманна был отменен из-за религиозных возмущений, то это еще раз показывает, какую сильную роль здесь играет православная церковь. В Германии католическая церковь давно не имеет такого влияния. Мы приняли во внимание, что концерт был отменен. Но очень надеемся, что это было связано с пандемией и концерт позднее состоится.