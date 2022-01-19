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Генконсул Германии в Сибири не исключил, что концерт Тилля Линдеманна отменили из-за протестов активистов

Бернд Финке надеется, что выступление немецкого певца всё же состоится в Новосибирске

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Бернд Финке рассказал, что слышал о двух причинах отмены концерта, но агентство певца к нему не обращалось

Бернд Финке рассказал, что слышал о двух причинах отмены концерта, но агентство певца к нему не обращалось

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Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке назвал две причины, по которым мог быть отменен концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске. Он не исключает влияния на решение и православных активистов.

О том, что концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который должен был пройти в Новосибирске 26 января, перенесли на другую дату, стало известно на прошлой неделе. До этого православные активисты обратились в Госдуму и попросили депутатов «обратить внимание» на выступление. Они объяснили это тем, что творчество музыканта «разрушает традиционную нравственность и культуру». На обращение отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он сообщил, что следователи проверят доводы из обращения.

— Конечно, мы радовались выступлению такого музыканта, потому что Rammstein в Германии и во всем мире у всех на устах. Мы узнали из СМИ об отмене концерта. Агентство господина Линдеманна к нам не обращалось. Мы слышали две причины отмены — пандемия и определенные опасения религиозных кругов по содержанию некоторых его песен. Этот конфликт — свободы искусства и религиозных чувств — можно решать только в каждом конкретном случае, — ответил корреспонденту НГС на пресс-конференции Бернд Финке.

Он отметил, что такие ситуации случаются и в Германии.

— Когда выступления и концерты деятелей культуры запрещают, то они обращаются в суды с исками. Здесь идет речь и о свободе мнений и слова, но в то же время и о терпимости, которую нужно больше проявлять, — рассказал генконсул. — Я не знаю, о каких песнях конкретно шла речь и были ли они в той самой серой зоне. Несколько лет назад в Новосибирске был скандал, связанный со спектаклем «Тангейзер», и мы видим, что здесь есть определенные недовольные слои. Если на самом деле концерт Линдеманна был отменен из-за религиозных возмущений, то это еще раз показывает, какую сильную роль здесь играет православная церковь. В Германии католическая церковь давно не имеет такого влияния. Мы приняли во внимание, что концерт был отменен. Но очень надеемся, что это было связано с пандемией и концерт позднее состоится.

В прошлом году православные активисты из Новосибирска заявили, что выступают за введение «нравственной цензуры». Письмо в Госдуму было отправлено Координационным советом в защиту общественной нравственности.

В это время поздно вечером 14 января в «Экспоцентре» Новосибирска состоялся большой концерт легендарного немецкого диджея Boris Brejcha, на котором собрались тысячи поклонников. Многие приехали из других городов.

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Тилль Линдеманнгенеральный консул Германииправославные активисты
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