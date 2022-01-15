«Это рейв, вечеринка, party»: в Новосибирске состоялся концерт легендарного диджея Boris Brejcha

Поздно вечером в пятницу, 14 января, в «Экспоцентре» Новосибирска состоялся большой концерт легендарного немецкого диджея Boris Brejcha, на котором собрались тысячи поклонников. Многие приехали из других городов.

— Мы приехали на концерт специально из Красноярска. В целом впечатления от концерта могу описать так: мощно, круто, эффектно. Борис — профессионал своего дела. Я под все его треки танцевала, ни одного не пропустила. Да, кстати, мне уточка досталась с автографом, — рассказала Оксана.