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«Это рейв, вечеринка, party»: в Новосибирске состоялся концерт легендарного диджея Boris Brejcha

Люди прилетели из разных регионов, чтобы послушать артиста вживую

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В «Экспоцентре» собрались сотни любителей электронной музыки

В «Экспоцентре» собрались сотни любителей электронной музыки

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Поздно вечером в пятницу, 14 января, в «Экспоцентре» Новосибирска состоялся большой концерт легендарного немецкого диджея Boris Brejcha, на котором собрались тысячи поклонников. Многие приехали из других городов.

— Мы приехали на концерт специально из Красноярска. В целом впечатления от концерта могу описать так: мощно, круто, эффектно. Борис — профессионал своего дела. Я под все его треки танцевала, ни одного не пропустила. Да, кстати, мне уточка досталась с автографом, — рассказала Оксана.

Еще один красноярец Виктор Самусенко рассказал, что мероприятие было хорошо организовано.

— Достойный звук, прекрасные Ann Clue и Boris Brejcha. Немного не хватило баров, но это уже мелочи. Соскучились все по большим рейвам, приятно было вспомнить, как мы жили и что было можно до пандемии. Я не знал о переносах, узнал уже после того, как купил билет. Нет, я не верил, вообще не забивал этим голову себе. И, пожалуйста, не называйте это концертом. Это рейв, вечеринка, party, — сказал он.

Мероприятие планировали провести в июне на пляже «Звезда» в формате open air, но отменили из-за ковидных ограничений. Организаторы, агентство GlobalClubbing, сообщали о переносе мероприятия на сентябрь, но в затем утвердили дату — 14 января. Стоимость билета на концерт варьировалась от 4500 рублей (танцпол) до 15 000 рублей (VIP-место за отдельным столом).

Вчера стало известно, что концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который должен был пройти в Новосибирске 26 января, перенесли на другую дату.

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диджейконцерт«Экспоцентр»
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