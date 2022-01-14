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Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске отменили — его проведут в конце года

Решение приняли из-за эпидемиологической ситуации

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В 2020 году музыкант переболел ковидом

В 2020 году музыкант переболел ковидом

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Концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который должен был пройти в Новосибирске 26 января, перенесли на другую дату.

— Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Это вводит новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей, — такое сообщение опубликовано на странице Тилля Линдеманна в Instagram.

По данным сайта организатора концерта, мероприятие перенесли на 5 декабря 2022 года.

В декабре прошлого года православные активисты из Новосибирска обратились в Госдуму и попросили депутатов «обратить внимание» на концерт Линдеманна. Они объяснили это тем, что творчество музыканта «разрушает традиционную нравственность и культуру». На обращение отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он сообщил, что следователи проверят доводы из обращения.

В марте 2020 года Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом.

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Тилль Линдеманнконцертправославные активисты
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