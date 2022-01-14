Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске отменили — его проведут в конце года

Концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который должен был пройти в Новосибирске
— Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Это вводит новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей, — такое сообщение опубликовано на странице Тилля Линдеманна в Instagram.
По данным сайта организатора концерта, мероприятие перенесли на
В декабре прошлого года православные активисты из Новосибирска обратились в Госдуму и попросили депутатов «обратить внимание» на концерт Линдеманна. Они объяснили это тем, что творчество музыканта «разрушает традиционную нравственность и культуру». На обращение отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он сообщил, что следователи проверят доводы из обращения.
В марте 2020 года Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом.