Концерт легендарного диджея перенесли на сентябрь — ради его выступления фанаты покупали билеты на самолет

В Новосибирске из-за коронавирусных ограничений отменили концерт немецкого диджея Бориса Брейчи — вечеринка планировалась на пляже «Звезда». Стоимость входного билета начиналась от 2800 рублей , а за несколько дней до мероприятия билеты продавали уже за 5000 рублей . Об отмене концерта стало известно сегодня — возмущенные фанаты требуют вернуть им деньги.



Мероприятие организовывала компания Re_Play Community совместно с агентством GlobalClubbing.

