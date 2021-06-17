Концерт легендарного диджея перенесли на сентябрь — ради его выступления фанаты покупали билеты на самолет

В Новосибирске из-за ковида отменили концерт легендарного диджея Бориса Брейчи
В Новосибирске из-за коронавирусных ограничений отменили концерт немецкого диджея Бориса Брейчи — вечеринка планировалась на пляже «Звезда». Стоимость входного билета начиналась
Мероприятие организовывала компания
— В связи с новой волной ограничений в регионах мы вынуждены отменить мероприятие
— Вышло постановление об ограничениях и отмене массовых мероприятий. Лично мы его еще не получали, так как находились в процессе согласования концерта, но вчера, когда были в мэрии, оно уже ходило по кабинетам. Думаю, сегодня будет официальная информация. Отменили Zivert, а там вообще всё было сделано в рамках безопасности. Концерта точно не будет, мы решили, что так будет лучше. Перенос на сентябрь предварительно. Возврат билетов будет осуществлять агентство GlobalClubbing, — рассказали корреспонденту НГС
Борис Брейча создает электронную музыку в стиле техно и признан во всем мире. Появление величины такого масштаба стало большим событием для Новосибирска: гости собирались на мероприятие со всей области и из ближайших городов, основательно готовились и потратили большие суммы денег — оплата билетов на самолет, поезд, аренда жилья, некоторые девушки даже записывались к стилисту.
— Купила билет себе и подруге из другого города (
— Это же вообще гон какой-то, я просто купил
— У меня друзья из Красноярска выкупили полный вагон в поезде, оплатили билеты туда и обратно, плюс сняли огромный коттедж
Большая часть расстроенных фанатов диджея планирует вернуть билеты, часть продает их на перенесенный концерт в сентябре, а некоторые планируют приехать на пляж и организовать собственную вечеринку.
Об отмене еще одного мероприятия стало известно за два дня до его начала — концерт певицы Zivert перенесли уже во второй раз. Ранее мероприятие должно было пройти в декабре, но концерт перенесли на лето.