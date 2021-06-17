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Концерт легендарного диджея перенесли на сентябрь — ради его выступления фанаты покупали билеты на самолет

Выступление должно было пройти на ближайших выходных, 19 июня

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Концерт диджея отменили за два дня до начала

Концерт диджея отменили за два дня до начала

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В Новосибирске из-за ковида отменили концерт легендарного диджея Бориса Брейчи

В Новосибирске из-за коронавирусных ограничений отменили концерт немецкого диджея Бориса Брейчи — вечеринка планировалась на пляже «Звезда». Стоимость входного билета начиналась от 2800 рублей, а за несколько дней до мероприятия билеты продавали уже за 5000 рублей. Об отмене концерта стало известно сегодня — возмущенные фанаты требуют вернуть им деньги.

Мероприятие организовывала компания Re_Play Community совместно с агентством GlobalClubbing.

— В связи с новой волной ограничений в регионах мы вынуждены отменить мероприятие с Ann Clue в Казани и перенести выступление Boris Brejcha в Новосибирске. Все купленные билеты на мероприятие в Новосибирске будут действительны на новую дату, которую прямо сейчас мы обсуждаем с менеджментом артиста и объявим, как только она будет известна, — такой пост появился сегодня в социальной сети Instagram.

— Вышло постановление об ограничениях и отмене массовых мероприятий. Лично мы его еще не получали, так как находились в процессе согласования концерта, но вчера, когда были в мэрии, оно уже ходило по кабинетам. Думаю, сегодня будет официальная информация. Отменили Zivert, а там вообще всё было сделано в рамках безопасности. Концерта точно не будет, мы решили, что так будет лучше. Перенос на сентябрь предварительно. Возврат билетов будет осуществлять агентство GlobalClubbing, — рассказали корреспонденту НГС в Re_Play Community.

Борис Брейча создает электронную музыку в стиле техно и признан во всем мире. Появление величины такого масштаба стало большим событием для Новосибирска: гости собирались на мероприятие со всей области и из ближайших городов, основательно готовились и потратили большие суммы денег — оплата билетов на самолет, поезд, аренда жилья, некоторые девушки даже записывались к стилисту.

— Купила билет себе и подруге из другого города (8000 рублей), оплатила ей самолет (12 000 рублей). Записалась на мейк, внесла предоплату на прическу. Охренеть можно, — пишет Ольга Народетская в комментариях под постом об отмене мероприятия.

— Это же вообще гон какой-то, я просто купил на 17–20-е гостиницу, взял билеты, уже в поезде, взял билеты жене, — пишет еще один недовольный пользователь соцсети Instagram.

— У меня друзья из Красноярска выкупили полный вагон в поезде, оплатили билеты туда и обратно, плюс сняли огромный коттедж на 2 дня — их там порядка 40 человек, — делится пользовательница соцсети Instagram Ирина Любимова.

В комментариях под постом развернулась большая дискуссия

В комментариях под постом развернулась большая дискуссия

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Большая часть расстроенных фанатов диджея планирует вернуть билеты, часть продает их на перенесенный концерт в сентябре, а некоторые планируют приехать на пляж и организовать собственную вечеринку.

Об отмене еще одного мероприятия стало известно за два дня до его начала — концерт певицы Zivert перенесли уже во второй раз. Ранее мероприятие должно было пройти в декабре, но концерт перенесли на лето.

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