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Всё же отменили? С сайта Дома ученых пропала афиша концерта трибьюта Rammstein — что говорят общественники

Выступление планировалось 21 сентября в Академгородке

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Против мероприятия выступили общественники

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В Новосибирске с сайта Дома ученых пропала афиша предстоящего концерта оркестра CAGMO «Симфония Rammstein». Выступление должно было состояться 21 сентября, но против мероприятия выступили общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель».

В своем Telegram-канале правозащитная группа «Радетель» сообщила, что направила обращение мэру Новосибирска Анатолию Локтю, а также обратилась в прокуратуру НСО и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) с требованием отменить концерт.

Как отметил член Сибирской правозащитной группы «Радетель» Иван Квасницкий, концерт должны отменить, потому что Rammstein поддерживает украинскую сторону.

— Пока точно не известно, отменили или нет концерт, но, судя по тому, что с сайта Дома ученых пропал анонс, вероятность отмены выступления есть, — пояснил Иван Квасницкий.

Корреспондент НГС пытался связаться с пресс-службой Новосибирского Дома ученых для комментария по этой ситуации, но на звонки журналиста так никто и не ответил.

В 2020 году скандальный концерт солиста Rammstein Тилля Линдемана всё же состоялся в Новосибирске. Тогда музыкант зацензурил часть шоу.

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RammsteinДом ученыхНовосибирск
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