«На крыльце «Красного факела» никто бы не додумался поставить сортир»: вход в театр кукол завалили мусором и нечистотами

Когда в июне около здания театра начались ремонтные работы, мы даже не подозревали, насколько затянется эта история. Мы отработали месяц, в июле у нас не сезон, зрителей нет — ладно, переждем. Прекрасно понимали — плановые работы, за один день ремонт не исчезнет, придется потерпеть до конца августа: паспорт объекта сообщал, что ремонт теплотрассы закончится 31 числа.

Спектаклей не было, но мы продолжали ходить на работу. Каждый день удивлялись новой картине — мало того, что все перекопано, периодически единственная дорога к театру перегорожена техникой, разбросан мусор, не только строительный. Возмущению не было предела, когда рядом с нашим входом установили туалет для рабочих, объяснив это явление планом, который, кстати, никто не видел и неизвестно, кто его придумал.