«На крыльце «Красного факела» никто бы не додумался поставить сортир»: вход в театр кукол завалили мусором и нечистотами

Уже третий год в здании на улице Коммунистическая, 1 работает театр «Пилигримы». Его основателями являются супруги Кузнецовы — Елена и Владимир — кукольники, которые решили начать собственный путь, покинув Новосибирский областной театр кукол. В этом году у «Пилигримов» начинается 10-й театральный сезон, но разруха, что творится перед входом, не дает Кузнецовым начать полноценную работу. В начале лета напротив здания начался ремонт теплотрассы — с тех пор у крыльца театра творится настоящий хаос: строительный мусор, трубы, разного рода отходы, биотуалет. Елена не раз обращалась в администрацию города и просила решить проблему — пока безрезультатно. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Когда в июне около здания театра начались ремонтные работы, мы даже не подозревали, насколько затянется эта история. Мы отработали месяц, в июле у нас не сезон, зрителей нет — ладно, переждем. Прекрасно понимали — плановые работы, за один день ремонт не исчезнет, придется потерпеть до конца августа: паспорт объекта сообщал, что ремонт теплотрассы закончится 31 числа.
Спектаклей не было, но мы продолжали ходить на работу. Каждый день удивлялись новой картине — мало того, что все перекопано, периодически единственная дорога к театру перегорожена техникой, разбросан мусор, не только строительный. Возмущению не было предела, когда рядом с нашим входом установили туалет для рабочих, объяснив это явление планом, который, кстати, никто не видел и неизвестно, кто его придумал.
В августе мы открыли сезон, начала работу театральная студия. Сказать, что пробираться ко входу было не просто — не сказать ничего. Люди нас любят и хотят к нам ходить, но то, что они видят вокруг, их возмущает, кто-то в недоумении, кто-то ругает город. Ремонт должен был закончиться 31 августа — этого не произошло. Работа стоит, рабочие сидят и щелкают семечки, греют попы на трубах, спят в них, тут же переодеваются, пьют и едят, развешивают одежду. Паспорт объекта убрали.
Никогда мы не жалуемся, хотя очень часто переживаем стрессы и потрясения, стоим на самом краю, но уже не просим, не ходим, сами справляемся... Только бы не мешали, но нет. На крыльце «Красного факела» никто бы не додумался поставить сортир. И дело не в том, как относятся к нам и к нашему театру, он мал и мы никто для них, дело в том, что зрители к нам приходят те же, что ходят в НОВАТ, тот же «Красный факел» и «Театр Афанасьева». В студии занимаются дети, которые учатся в ближайших школах. Для людей же строят, ремонтируют, так может уже по-человечески делать сразу? Ну как-то стараться для города, не позориться!
Увидев такую картину перед театром, рестораном или перед школой, захотелось бы вам возвращаться? Я бы сама задумалась — а стоит ли приходить еще раз? Постоянные зрители нас поддерживают и сопереживают, но ведь есть новички, которые вряд ли захотят к нам вернуться после такого.
Я писала сотрудникам администрации города в соцсетях и на сайте, мне в итоге позвонил главный инженер этой стройки. Пообещал устранить проблему с туалетом — бесполезно, все еще стоит, уже четвертый месяц. Представляете какой запах? То, что его обнесли железным забором, не убережет нас от вони.
Когда мы только открылись и проработали пару месяцев, нас вызвали в администрацию города, где нам предписали установить у входа урну, так положено по закону. Наверное, я маленькую урну поставила, все не входит. У меня остался контакт человека, который занимался этим вопросом — я обратилась к нему за помощью, оставила комментарий в группе мэрии Новосибирска в VK, через время мне ответили, что ремонтные работы продлены до 30 сентября. Кто-то вообще имеет полномочия повлиять на ускорение процесса окончания ремонта? Потому что есть опасение, что театр и близлежащие дома останутся без отопления в этом сезоне.
НГС направил запрос в компанию СГК с просьбой уточнить, до какого числа будут проводиться ремонтные работы теплосетей и кто ответственен за уборку территории от мусора.
— На улицах Коммунистической и Революции заменили крупную магистральную теплосеть протяженностью 310 метров, которая была проложена 42 года назад. Все основные работы практически завершены, благоустройство территории проведем до конца октября. Мы узнали о жалобе от театра «Пилигримы» на прошлой неделе и обязали подрядчика оперативно навести порядок, убрать туалет с площадки — все это было выполнено это в течение суток. Сожалеем, что доставляем дискомфорт, и что представитель театра испытывает моральные страдания, но полностью избежать неудобств при замене теплосети невозможно. Самое главное, что заменена труба, на которой за 5 лет было 68 дефектов. В результате несколько сотен объектов, включая театр, не будут страдать от отключений, — ответила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
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