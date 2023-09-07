Засучив рукава: сибирячка три года борется за очистку соснового бора возле дома — как ей удалось привлечь застройщика

Сибирячку Светлану Шпадыреву всегда волновала тема экологии. Уже много лет она борется с местными властями, пытаясь добиться очистки леса в зоне за ЛДС «Сибирь». Три года назад она переехала в жилой комплекс недалеко от соснового бора и ужаснулась тому, насколько запущенной и захламленной оказалась территория. Неравнодушная женщина быстро организовала команду по очистке и приступила к активным действиям. Мечта Светланы — превратить свалку в зеленый парк. Далее — от первого лица.
В 2021 году, когда мы увидели лес за нашим ЖК — просто ужаснулись его состоянию. Ответственность за него несет «Горзеленхоз», но по факту за лесом никто толком не следит. Максимум службы спиливают аварийные деревья, за три года была одна или две уборки по предписанию прокуратуры, которая обязала «Горзеленхоз» убрать свалки, разбросанные по территории. Убирать начали, но не закончили, и спустя время все вернулось в прежнее состояние, а позже свалка и вовсе пополнилась.
Я в курсе, кто способствует созданию свалки. Неоднократно я писала письма в администрацию, но ответов не получила. Я и жители нашего ЖК решили действовать самостоятельно: убирать мусор за забором, бороться с кустами, которые маргиналы, алкаши и наркоманы использовали в качестве мусорок.
В нашем лесу растут клены, причем растут диагонально, заваливаясь на сосны. Мы неоднократно предупреждали «Горзеленхоз» о том, что это небезопасно, деревья могут упасть — и хорошо, если просто упасть на землю, а не на кого-нибудь. Нам отказали, ссылаясь, что деревья стоят и еще простоят. В июле был ураганный ветер, деревья повалило, слава богу, никто не пострадал. После, конечно, приехали службы, все убрали, но проблема в том, что они оставляют пни, так как их уборка не предусмотрена. Пни разрастаются в огромные кусты, которые закидывают бутылками и прочим мусором. В прошлом году мы за свой счет выкорчевали пни, а в этом убедили помочь нам с уборкой и разравниванием почвы застройщика нашего комплекса.
В течение августа мы через день выходили на уборку территории с граблями, собирали палки со спилов, убирали поросль — все это для того, чтобы застройщику было проще наводить порядок. У нас был не лес, а сплошные заросли, крапива выше человеческого роста. Все убирали вручную, под поросолью клена мы встречали ростки дубов и рябины, но им очень сложно совладать с кленом, поэтому они погибали.
Наконец-то пошел разговор о создании небольшого сквера при поддержке строительной компании. Цель — убрать все до зимы, хотя бы наш небольшой участок, а за зиму создать проект сквера, чтобы в следующее лето его уже можно было реализовать. Мы намерены обратиться к студентам соответствующих ВУЗов, которые готовят дипломные проекты по этой части за ландшафтным дизайном.
Я очень рада, что благодаря нашей инициативе и неравнодушным людям дело сдвинулось с мертвой точки. Мы очень надеемся на то, что нас поддержит государство, обратит внимание на плачевное состояние бора, который не получает абсолютно никакого финансирования. Мы хотим улучшать место, где живем, всеми возможными способами, в том числе и засучив собственные рукава.
Я буду продолжать просить, требовать и настаивать на том, чтобы перевести лес в статус парка и облагородить его. Наш лес сейчас небезопасен, особенно для детей. В кустах постоянно прячутся сомнительные личности, случались ситуации, когда маргиналы нападали на женщин и детей.
Я считаю, что наши конституционные права нарушены. Мы хотим жить в безопасной и благоприятной среде — наше право должно быть восстановлено.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, действительно ли указанная территория относится к ведению «Горзеленхоза» и когда там проводили уборку.
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