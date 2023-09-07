Засучив рукава: сибирячка три года борется за очистку соснового бора возле дома — как ей удалось привлечь застройщика

В 2021 году, когда мы увидели лес за нашим ЖК — просто ужаснулись его состоянию. Ответственность за него несет «Горзеленхоз», но по факту за лесом никто толком не следит. Максимум службы спиливают аварийные деревья, за три года была одна или две уборки по предписанию прокуратуры, которая обязала «Горзеленхоз» убрать свалки, разбросанные по территории. Убирать начали, но не закончили, и спустя время все вернулось в прежнее состояние, а позже свалка и вовсе пополнилась.



Я в курсе, кто способствует созданию свалки. Неоднократно я писала письма в администрацию, но ответов не получила. Я и жители нашего ЖК решили действовать самостоятельно: убирать мусор за забором, бороться с кустами, которые маргиналы, алкаши и наркоманы использовали в качестве мусорок.