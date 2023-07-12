«В безопасности здесь только маргиналы»: сибирячка сняла моделей в куче мусора в лесу — она мечтает сделать из него парк

— Я хочу, чтобы власти и горожане обратили внимание на проблему засорения свалками городских лесов. Люди мусорят, власти не реагируют, как бы позволяя это, ссылаясь на законы и регламенты, где они ничего не могут с этим сделать. Я хочу привлечь внимание к конкретному месту — лесная зона за ЛДС «Сибирь», чтобы добиться перевода лесной зоны, за которой нет ухода, в парковую, где будет финансирование, уборка и облагораживание территории. Это единственная лесная зона, где людям можно было бы гулять и отдыхать. Сейчас это заросший кленом лес, где в безопасности себя чувствуют только маргиналы, — говорит активистка.