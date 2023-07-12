«В безопасности здесь только маргиналы»: сибирячка сняла моделей в куче мусора в лесу — она мечтает сделать из него парк

Дизайнер одежды Светлана Шпадырева нарядила моделей в свою новую коллекцию и устроила им фотосессию в куче мусора лесу — так сибирячка пытается привлечь внимание общественности к проблемам экологии в нашем городе.
— Я хочу, чтобы власти и горожане обратили внимание на проблему засорения свалками городских лесов. Люди мусорят, власти не реагируют, как бы позволяя это, ссылаясь на законы и регламенты, где они ничего не могут с этим сделать. Я хочу привлечь внимание к конкретному месту — лесная зона за ЛДС «Сибирь», чтобы добиться перевода лесной зоны, за которой нет ухода, в парковую, где будет финансирование, уборка и облагораживание территории. Это единственная лесная зона, где людям можно было бы гулять и отдыхать. Сейчас это заросший кленом лес, где в безопасности себя чувствуют только маргиналы, — говорит активистка.
Сибирячка призывает людей не мусорить в общественных местах — по ее мнению, только общими усилиями можно будет добиться желаемого результата. Она считает, что настойчивым гражданам люди идут навстречу, поэтому останавливаться не намерена.
— Человек создает красоту и искусство: красивые интерьеры для себя, красивую одежду, готовит вкусную еду, окружает себя удобствами и комфортом, и при этом ходит по мусору. Он пользуется благами земли, а взамен оставляет лишь горы пластика. Я и мои единомышленники хотим показать, что природа — зеркало нашей культуры. Как бы прекрасно мы ни выглядели внешне, как бы ни окружали себя богатствами, если мы не будем заботиться о природе, о животных, мы обречены на деградацию и вымирание, — говорит Светлана Шпадырева.
Неоднократно Светлана Шпадырева писала обращения в администрацию города и добилась того, что власти начали убирать свалку в лесу, пилить аварийный клен. Каждую неделю жители ЖК «Сосновый бор» проводят субботники и очищают лес вручную.
Сибирячке Натальи Иванцовой удалось добиться своей цели — вместо свалки она сделала новый парк, где растет 300 сортов роз, редкие хвойные, а еще туда бесплатно пускают гулять.