«Точное количество невозможно подсчитать»: из Обского моря на берег выбрасывается рыба

В Новосибирской области на берег Обского моря выбросило рыбу. Как сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел в Ордынском районе. Ее заметили в коттеджном поселке «Пичугово море».
Видео с места произошедшего опубликовали в соцсетях.
НГС связался с автором видео Дарьей. Как сообщила изданию местная жительница, кадры с рыбой она сняла 18 августа.
— Увидела подобную рыбу вчера, их там плавало буквально две или три. Сегодня вновь пошли гулять и на пляже сняли видео, — рассказала Дарья. — Точное количество невозможно подсчитать. Мужчина на сапе отправился вдаль моря и сказал, что точно такая же картина. Такого не было раньше.
Девушка уточнила, что также находилась в коттеджном поселке две недели назад. Сейчас сибирячка вновь вернулась на дачу на каникулы и каждый день гуляет по поселку.
Мать девушки рассказала НГС, что живет в поселке с 2017 года и ранее не наблюдала такое количество рыбы около берега.
НГС обратился в пресс-службу Минприроды Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В министерстве сообщили, что Обское море — объект федерального надзора. За состоянием воды в регионе следит Росприроднадзор, а за рыбой — Росрыболовство.
НГС написал запрос в Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале августа в озере Горьком Новосибирской области массово погибла рыба.