«Точное количество невозможно подсчитать»: из Обского моря на берег выбрасывается рыба

НГС связался с автором видео Дарьей. Как сообщила изданию местная жительница, кадры с рыбой она сняла 18 августа.



— Увидела подобную рыбу вчера, их там плавало буквально две или три. Сегодня вновь пошли гулять и на пляже сняли видео, — рассказала Дарья. — Точное количество невозможно подсчитать. Мужчина на сапе отправился вдаль моря и сказал, что точно такая же картина. Такого не было раньше.