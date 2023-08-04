«Скармливают свиньям»: в новосибирском озере массово всплыла рыба — что там происходит

В озере Горькое Краснозерского района Новосибирской области массово погибла рыба. Это случилось в понедельник, 1 августа. О ситуации НГС сообщил администратор группы «Полойцы info» в социальной сети «Одноклассники» Роман Болдырев.
— Село Полойка, озеро Горькое. Произошел замор рыбы. Никто не знает, в чем причина. Местные жители, которые купались, перестали это делать. Теперь там полный берег дохлой рыбы. Местные собирают ее, скармливают птице и свиньям, — рассказал Роман.
По словам Романа Болдырева, такого в озере раньше не замечали. Мужчина отметил, что мелкие особи идут к теплой воде возле берега и там погибают. В чем причина, никто из местных не знает.
Корреспондент НГС обратилась в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. В пресс-службе сообщили, что уже выясняют предварительные причины в Росрыболовстве, а затем будут решать вопрос о необходимости выезда специалистов на место.
Позже в министерстве добавили, что, по имеющимся в данным, химических веществ или других загрязнений в озере не выявили.
— Информацию в рабочем порядке передали в Росрыболовство, которое более точно скажет причину мора рыбы, — пояснили в Минприроды региона.
Ранее НГС писал о массовом заморе рыбы в Сузунском районе на озере Клыгино. Это случилось в мае 2023 года.