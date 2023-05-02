«Это катастрофа»: жители НСО пересылают видео с массовой гибелью рыбы на озере — пугающий ролик

Жители Сузунского района пересылают друг другу в мессенджерах видео с массовым замором рыбы — автор ролика утверждает, что снял его 1 мая на северном берегу озера Клыгино.
— Попутным ветром меня занесло на озеро Клыгино. Не мог не заехать. Весной здесь происходит полная катастрофа. Вот так прошла зимовка. Посмотрите, сколько карася, — говорит автор видео.
Он показывает берег озера, усыпанного мертвой рыбой.
— Вот такой замор. Дышать рыбе нечем было. Мама дорогая. Я вообще такого в наших местах не видел, — добавил мужчина. — По всему берегу такая ужасная картина. Это самая настоящая катастрофа. До слез жалко, я же вырос на этом озере.
Он призвал местных жителей отреагировать на ситуацию.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Минприроды Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что уточняют подлинность видео.
Так же вчера пользователи группы «Рыбалка в Новосибирске» сообщили о заморе на озере Чаны.
Несколько лет назад житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу.