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«Это катастрофа»: жители НСО пересылают видео с массовой гибелью рыбы на озере — пугающий ролик

Автор видео предположил, что она задохнулась зимой

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Такая картина ужаснула сибиряков

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Жители Сузунского района пересылают друг другу в мессенджерах видео с массовым замором рыбы — автор ролика утверждает, что снял его 1 мая на северном берегу озера Клыгино.

— Попутным ветром меня занесло на озеро Клыгино. Не мог не заехать. Весной здесь происходит полная катастрофа. Вот так прошла зимовка. Посмотрите, сколько карася, — говорит автор видео.

Он показывает берег озера, усыпанного мертвой рыбой.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

— Вот такой замор. Дышать рыбе нечем было. Мама дорогая. Я вообще такого в наших местах не видел, — добавил мужчина. — По всему берегу такая ужасная картина. Это самая настоящая катастрофа. До слез жалко, я же вырос на этом озере.

Он призвал местных жителей отреагировать на ситуацию.

Редакция НГС обратилась за комментариями в Минприроды Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что уточняют подлинность видео.

Так же вчера пользователи группы «Рыбалка в Новосибирске» сообщили о заморе на озере Чаны.

Несколько лет назад житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу.

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