«Дыры, торчащие провода, разваленное мощение»: в Тихом центре появился новый детский городок — почему жители недовольны

Много лет в сквере «Водник» стоял весьма достойный пластиковый городок (кстати, поставленный предпринимателем за свои деньги) с приличным сплошным покрытием и набором горок разной высоты. Самую любимую детьми — туннельную горку с поворотом, — год назад сняли, а дырку просто забили досками. Объяснили, что разболтались болты крепления горки, и вместо того, чтобы ее починить, решили, что безопаснее просто избавиться.



Мой племянник тосковал по горке и спрашивал, когда ее восстановят. Я стала инициатором коллективного письма — собрала 15 подписей жителей окрестных домов с просьбой починить горку.

