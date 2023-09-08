«Дыры, торчащие провода, разваленное мощение»: в Тихом центре появился новый детский городок — почему жители недовольны

Вопрос о детских площадках — это всегда вопрос о том, какое место отведено детям в городском пространстве. В Тихом центре на протяжении многих лет была только одна общедоступная и достаточно большая детская площадка — в сквере «Водник». Сюда приходили семьи со всех окрестных домов, шли с детьми те, кто приехал в центр ради кино, театра или просто погулять. Недавно площадку обновили: поставили конструкцию в виде подводной лодки. Издалека выглядит красиво и ярко, но если подойти поближе, вы поймете: наших детей обманули. О том, почему новосибирцы остались недовольны обновлением, в авторской колонке для НГС рассказала жительница Тихого центра Александра Зайцева. Публикуем её мнение от первого лица.
Много лет в сквере «Водник» стоял весьма достойный пластиковый городок (кстати, поставленный предпринимателем за свои деньги) с приличным сплошным покрытием и набором горок разной высоты. Самую любимую детьми — туннельную горку с поворотом, — год назад сняли, а дырку просто забили досками. Объяснили, что разболтались болты крепления горки, и вместо того, чтобы ее починить, решили, что безопаснее просто избавиться.
Мой племянник тосковал по горке и спрашивал, когда ее восстановят. Я стала инициатором коллективного письма — собрала 15 подписей жителей окрестных домов с просьбой починить горку.
Городские власти на это ответили щедрым жестом: решили установить новую площадку. Проект площадки не согласовывали ни со мной, ни, насколько мне известно, ни с кем из других подписантов. Кажется, на интересы и потребности детей авторы проекта тоже не особо ориентировались. Плюс новой площадки в том, что она из дерева и металла — натуральные материалы лучше, чем мертвый пластик, если верить детскому психологу и писателю Катерине Мурашовой.
Собственно, на этом плюсы заканчиваются. Площадка элементарно скучная: кислотные цвета, три прямых одинаковых горки, много лестниц, несколько канатов, веревочная тропинка. Две подвесных качели, качель-доска и качалка для малышей на пружинке. Нет песочницы. Не считая иллюминаторов, прямые, директивные линии в дизайне — все это сильно ограничивает воображение и возможности игрового взаимодействия с площадкой.
Я помню, как в детстве не хотела уходить с волшебных площадок Геннадия Арбатского на Богдашке — они действительно создавались с пониманием того, что интересно и нужно ребенку. Наш 6-летка пробыл на новой площадке недолго. То ли дело детские площадки в том же Заельцовском парке: из деревянных бревен, с батутами, бионических форм, с интересными и сложными квестами на ловкость и баланс — оттуда его не вытащить!
Кроме того, новая площадка в сквере «Водник» стала меньше по площади, а мощение сделали не сплошным, а из прорезиненной плитки — она довольно быстро приходит в негодность, и ее проще сломать вандалам. Для площадки где-нибудь во дворах, рассчитанной на потребности детей из двух-трех домов, такая конструкция — отличный вариант. Но не для большой и по сути единственной площадки в центре города.
И главный подарок всем детям: вокруг желтой субмарины подрядчик оставил дыры, торчащие из земли провода, разваленное мощение, кусок старого покрытия и песок. Собственно, в этом песке дети возятся активнее всего — это самое интересное для них. Недавно я проходила мимо: трое из четырех детей, игравших на площадке, были у песка. Лишь одна девочка еще интересовалась горками.
Давайте посмотрим, что написано в книге Юлиана Рихтера «Проектирование детских игровых сред». Она издана в Москве в 1988 году, давно оцифрована и лежит в открытом доступе, но, похоже, городские власти, ее не читали: «Детям нужен свободный выбор места, времени и способа игры. Они должны иметь возможность перенести пережитое на игру и, кроме того, сами составлять возможные варианты игр. Поэтому при создании игровых площадок следует так оформлять окружающую среду, чтобы детям (да, пожалуй, и взрослым) предоставлялась широкая возможность, играя, общаться с окружающим миром».
На площадке детям нужен песок, а еще лучше, чтобы рядом текла вода. Детские городки не должны быть окрашены в цвета китайских фломастеров — куда лучше, если они проектируются естественных цветов и природных форм. Площадки должны быть интересными, гибкими для восприятия ребенка, разнообразными и большими. Согласно проекту обновления Первомайского сквера, там такой площадки не появится — значит, несчастная субмарина опять будет единственным местом для детей в центре.
Наконец, и это уже совсем стыдно писать, площадка должна быть качественно смонтирована. Речь не только о том, как установлена конструкция, но и о том, что оставляет подрядчик после себя вокруг. В СМИ писали, что площадка будет сдана до 1 сентября. Сегодня уже 8-е число — видимо, то, что вы видите на фото, городские власти приняли как исполненную работу.
Обмануть детей не сложно. Но как-то противно, не находите?
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, принята ли площадка в эксплуатацию или работы ещё не завершены.
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