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«Ремонту не подлежат»: власти объяснили, почему закрыта детская площадка на Михайловской набережной

Дети продолжают играть на площадке несмотря на запреты

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На площадке висят предупреждения

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему закрыта детская площадка на Михайловской набережной. По информации властей, на ней были элементы без технических паспортов.

По словам читательницы НГС Екатерины, на площадке играют дети, несмотря на предупреждения.

— Всё в плачевном состоянии, но открыто. Тут раньше были качели для малышей. Тут или лентой капитально всё огораживать надо, либо уже сделать, чтобы без риска здоровью дети играли, — обратила внимание Екатерина.

Подтвердить, что дети действительно играют на этой площадке, не удалось.

Часть элементов демонтировали

Часть элементов демонтировали

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В мэрии уточнили, что площадка закрыта для посещения с ноября 2022 года. У элементов нет паспортов, которые нужны по техническому регламенту.

— В связи с выходом из строя основных элементов детского игрового оборудования сняты с эксплуатации: качалки на пружине «МК-2 Родео» в количестве 4 штук, карусель «КО-5» в количестве 1 штуки. Эти элементы игровой площадки ремонту не подлежат, — добавили в администрации города.

Пока площадка не прошла проверку, после которой ее смогут открыть

Пока площадка не прошла проверку, после которой ее смогут открыть

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Детскую площадку городу подарил детский благотворительный фонд «Солнечный город» еще в 2019 году. Она была передана в управление «Дирекции городских парков». Открыть площадку смогут только после освидетельствования.

В начале июня в Новосибирске убрали детскую площадку в сквере возле Монумента Славы. Она не соответствовала ГОСТу.

Детские площадкиМихайловская набережнаяНовосибирскМэрия
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