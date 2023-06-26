«Ремонту не подлежат»: власти объяснили, почему закрыта детская площадка на Михайловской набережной

По словам читательницы НГС Екатерины, на площадке играют дети, несмотря на предупреждения.

— Всё в плачевном состоянии, но открыто. Тут раньше были качели для малышей. Тут или лентой капитально всё огораживать надо, либо уже сделать, чтобы без риска здоровью дети играли, — обратила внимание Екатерина.