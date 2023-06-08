На Монументе Славы разобрали детскую площадку — на новую у мэрии пока нет денег

— Туда много детей ходит. Рядом, конечно, есть еще площадки, но они не такие хорошие, — отметила жительница Новосибирска.

— Мэрия отвечает, что качели не соответствовали ГОСТ и их вернут если будут деньги. Неужели мэрия третьего города в России не может найти 100 тысяч рублей детям на качели в одном из главных скверов? — спрашивает новосибирец.