На Монументе Славы разобрали детскую площадку — на новую у мэрии пока нет денег

В Новосибирске на этой неделе убрали детскую площадку в сквере возле Монумента Славы. Как рассказала читательница НГС, возле площадки висит объявление, что полный демонтаж будет закончен
— Туда много детей ходит. Рядом, конечно, есть еще площадки, но они не такие хорошие, — отметила жительница Новосибирска.
— Мэрия отвечает, что качели не соответствовали ГОСТ и их вернут если будут деньги. Неужели мэрия третьего города в России не может найти 100 тысяч рублей детям на качели в одном из главных скверов? — спрашивает новосибирец.
— В парках Новосибирска пропали качели-гамаки. На монументе отсутствуют не только качели-гамаки, но и качели для малышей, канаты и канатная стена. Обратились в администрацию, ответа нет, — рассказала читательница НГС.
Как ответили НГС в мэрии Новосибирска, на то, чтобы вернуть детскую площадку, нужно
В октябре 2022 года в Новосибирске проходили мероприятия Народного фронта «За Россию», которые обследовали все общественные пространства и «проблемные» объекты города. Так, в конце октября в Новосибирске были закрыты практически все скейт-площадки города. По итогам этого мероприятия прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии, в котором обозначила основные замечания по объектам мониторинга.
— В результате проведенных обследований детских площадок, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», ФБУ «Новосибирский ЦСМ» была выдана справка о необходимости демонтажа элементов оборудования детской площадки на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» ввиду несоответствия требованиям ГОСТ Р 52169–2012, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Качели убрали 1 декабря 2022 года. Площадку заменят в этом году, но только при условии выделения дополнительного финансирования.
В Новосибирске капремонт подъезда на улице Промышленной, 1а обернулся конфликтом: жителей пугают его последствия: вокруг дома сейчас разбросан строительный мусор.