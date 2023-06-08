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На Монументе Славы разобрали детскую площадку — на новую у мэрии пока нет денег

Власти назвали причины демонтажа

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Дети играют с оставшимся песком

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В Новосибирске на этой неделе убрали детскую площадку в сквере возле Монумента Славы. Как рассказала читательница НГС, возле площадки висит объявление, что полный демонтаж будет закончен 10 июня. До демонтажа, еще в конце прошлого года, исчезли качели. Новосибирцы массово пожаловались на площадку в редакцию НГС.

— Туда много детей ходит. Рядом, конечно, есть еще площадки, но они не такие хорошие, — отметила жительница Новосибирска.

— Мэрия отвечает, что качели не соответствовали ГОСТ и их вернут если будут деньги. Неужели мэрия третьего города в России не может найти 100 тысяч рублей детям на качели в одном из главных скверов? — спрашивает новосибирец.

— В парках Новосибирска пропали качели-гамаки. На монументе отсутствуют не только качели-гамаки, но и качели для малышей, канаты и канатная стена. Обратились в администрацию, ответа нет, — рассказала читательница НГС.

Как ответили НГС в мэрии Новосибирска, на то, чтобы вернуть детскую площадку, нужно 4 миллиона 254,97 тысячи рублей. Площадка на Монументе Славы была установлена в 2019 году благотворительной организацией без привлечения бюджетных средств. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, тогда площадка соответствовала требованиям ГОСТ Р 52169–2012.

Сначала исчезли качели

Сначала исчезли качели

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В октябре 2022 года в Новосибирске проходили мероприятия Народного фронта «За Россию», которые обследовали все общественные пространства и «проблемные» объекты города. Так, в конце октября в Новосибирске были закрыты практически все скейт-площадки города. По итогам этого мероприятия прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии, в котором обозначила основные замечания по объектам мониторинга.

— В результате проведенных обследований детских площадок, закрепленных за МАУ «Горзеленхоз», ФБУ «Новосибирский ЦСМ» была выдана справка о необходимости демонтажа элементов оборудования детской площадки на территории мемориального ансамбля «Монумент Славы» ввиду несоответствия требованиям ГОСТ Р 52169–2012, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Качели убрали 1 декабря 2022 года. Площадку заменят в этом году, но только при условии выделения дополнительного финансирования.

В Новосибирске капремонт подъезда на улице Промышленной, 1а обернулся конфликтом: жителей пугают его последствия: вокруг дома сейчас разбросан строительный мусор.

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