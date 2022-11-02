«Ответственность никто брать не хочет»: почему ОНФ не понравился скейт-парк в Новосибирске и что будет с экстрим-зонами

После публикации НГС с Центром ОНФ связалась Федерация скейтбординга России и новосибирский скейт-парк «отбила». Сносить его не будут. За зиму, между сезонами, его создатели должны подготовить необходимые документы и легализовать объект, чтобы весной он открылся снова, уже без нарушений и претензий.



— У нас принципиальное решение: да, это действительно гордость, да, это действительно уникальный объект, ну так, муниципалитет, передайте его в безвозмездное пользование, то есть как-то закрепите отношения, потому что сейчас это выглядит весьма странно с точки зрения муниципальной собственности, — заметила руководитель РИК ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина. — Мэрии было проще обнести это ленточкой и сказать, что мы здесь всё закроем, потому что ответственность на себя брать никто не хочет.

