«Ответственность никто брать не хочет»: почему ОНФ не понравился скейт-парк в Новосибирске и что будет с экстрим-зонами

В субботу, 29 октября, стало известно, что все скейт-парки в Новосибирске могут закрыть: координатор из Народного фронта нашла на площадках ряд нарушений, которые могли привести к травмам. То, что площадки придется закрыть, потому что быстро устранить нарушения не получится, подтвердили НГС и в мэрии Новосибирска. При этом претензии к скейт-парку за оперным театром — фактически единственному официальному скейт-парку в Новосибирске — вызвали волну возмущения у новосибирцев. Почему на самом деле проверяющие оказались недовольны скейт-парками и действительно ли их закроют, выяснила Лиза Пичугина.
Почему Народному фронту не понравился скейт-парк
28 октября в Новосибирск с проверкой нагрянула координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина — она проверяла состояние общественных пространств в городе.
ОНФ, Общероссийский народный фронт — коалиция общественно-политических организаций, общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владимира Путина для контроля за исполнением указов президента и реализацией национальных проектов. В число нацпроектов входит, в частности, формирование комфортной городской среды.
Одним из таких пространств на маршруте Светланы Калининой оказался сквер «Тринадцатый трамвай» за оперным театром, а в нем координатор Народного фронта увидела бетонный скейт-парк, который уже несколько лет постепенно строит для себя Федерация скейтбординга Новосибирской области. В необходимые нормы, решила представитель ОНФ, скейт-парк не вписывается: нашла в середине одной фигуры столб, у других — острые углы и потребовала у присутствовавших прокуроров доступ к нему закрыть.
— С этой ситуацией вышло какое-то недопонимание со стороны ОНФ и мэрии, — считает президент Федерации скейтбординга Новосибирской области Вячеслав Сердюк. — Приезжает Светлана Калинина посмотреть, что входит в компетенцию мэрии, они пошли в сквер, она увидела этот парк. Что-то ей не понравилось, какие-то недочеты, и она якобы разнесла всех в мэрии. Меня на тот момент вызвали в Горзеленхоз, и о том, что парк опечатали, я узнал там. Наш парк, грубо говоря, оказался меж двух огней. Понятно, что у нас нет документов: есть сквер, и есть парк, который нигде никак ни за кем не числится. Кроме устных договоренностей, на него нет никаких договоров. Светлана Калинина наехала не конкретно на нас, а на сквер, а мэрия сказала, что вот, это ребята. Они никого не обманули, а пострадавшими оказались мы.
После публикации НГС с Центром ОНФ связалась Федерация скейтбординга России и новосибирский скейт-парк «отбила». Сносить его не будут. За зиму, между сезонами, его создатели должны подготовить необходимые документы и легализовать объект, чтобы весной он открылся снова, уже без нарушений и претензий.
— У нас принципиальное решение: да, это действительно гордость, да, это действительно уникальный объект, ну так, муниципалитет, передайте его в безвозмездное пользование, то есть как-то закрепите отношения, потому что сейчас это выглядит весьма странно с точки зрения муниципальной собственности, — заметила руководитель РИК ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина. — Мэрии было проще обнести это ленточкой и сказать, что мы здесь всё закроем, потому что ответственность на себя брать никто не хочет.
За зиму придется привести в нормативное состояние и еще два парка: один уже довольно давно находится в Затулинском дисперсном парке, другой построили в этом году в Заельцовском парке.
— В Заельцовском парке на все объекты есть паспорта, сейчас мы эти паспорта должны налепить на все отдельные фигуры для того, чтобы соблюсти это правило. Поэтому Заельцовский мы, скорее всего, откроем, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — В Затулинском площадка была до реконструкции, мы ее просто оставили, и сейчас будем делать паспорта — директору дано поручение. Там просто всё нужно легализовать. А что делать за оперным, к сожалению, под вопросом, потому что это полный самострой.
Как в центре Новосибирска появился скейт-парк
Вячеслав Сердюк говорит, что для скейтбординга в Новосибирске сегодня подходит только одна площадка — за оперным. Когда ее начали строить в 2019 году, это было, по сути, прощупывание границ. Тренировками скейтеров на памятнике Ленину были недовольны и власти, и горожане — да и самим скейтерам там тренироваться было неудобно, но альтернатив не было.
— Мы ходили, оббивали кабинеты, а нам руками разводили и говорили: «Ну, у вас есть набережная». А парк, который там стоял, был в ненадлежащем виде, и там не только тренироваться, там находиться было опасно. Нам сказали: покажите, как надо. И мы нашли это место за оперным, с разбитым асфальтом. Поставили первую фигуру — просто убедиться в том, что ни у кого это не вызовет неудобств, — вспомнил Вячеслав Сердюк.
Сначала появилась первая рельса, затем на месте дыр в асфальте неблагоустроенного тогда сквера начали постепенно строить бетонные конструкции. Строительством занимались сами скейтеры и их единомышленники, за собственный счет и, признаёт Вячеслав Сердюк, без официальных разрешений: «собирать бумажки можно было до сих пор». Но городские власти, добавил он, отнеслись с пониманием и пошли навстречу спортсменам. Правда, соглашение так и осталось устным.
— Фигуры мы делали в соответствии с нашим пониманием. Мы опытные ребята, я 20 лет катаюсь, катался во многих скейт-парках по стране. Мы же не хотим сами калечиться, и мы придерживались того, что мы видели, знали и умели, — объяснил президент федерации.
Когда в сквере началась реконструкция, скейт-парк трогать не стали — только обновили асфальт и установили освещение. Скейтерам удалось убедить мэрию, что место уже стало культовым: про него знают далеко за пределами не только Новосибирска, но и страны, говорит Вячеслав Сердюк, снимают фильмы, здесь проводят соревнования. В 2022 году региональная Федерация скейтбординга планировала закончить скейт-парк, но не успела.
В следующем году в скейт-парке должны появиться новые бетонные фигуры, которые закроют периметр «зоны экстрима» от вторжения детей на самокатах, бабушек с тележками, спешащих на трамвай, и мам с колясками, прогуливающихся по скверу. Еще одним условием стали обязательные штандарты с правилами поведения в скейт-парке, а также документы на каждую из фигур — с этим должны помочь в российской Федерации скейтбординга.
Формальные отношения с муниципалитетом, который владеет землей, пока под вопросом: по словам Вячеслава Сердюка, его должны обсудить до конца недели на отдельной встрече с представителями мэрии Новосибирска. По итогу скейт-парк должен стать официальным не только в сообществе спортсменов, но и на уровне города, надеются и в федерации, и в региональном Народном фронте.
Куда податься скейтерам
По словам Вячеслава Сердюка, скейт-парк в сквере «Тринадцатый трамвай» — не только первый официальный в городе, но и вообще единственный, который подходит для профессиональных тренировок. Площадка в Заельцовском парке, по его словам, больше подходит для трюков на велосипедах и самокатах, все остальные он назвал «ТСЖ-аттракционами».
Формально таких «аттракционов» в городе 22. Где они, в каком состоянии находятся и из каких вообще фигур состоят, в региональной федерации не знают. Какой-то программы развития этого уже несколько лет олимпийского вида спорта в городе нет.
— У нас достаточно много экстремальных видов спорта, для которых как бы существует инфраструктура, но из-за того, что за ней никто не следит, мы получаем то, что получаем, — считает Светлана Заикина.
При этом, например, скейт-парки предусматривают в каждом новом парке в Новосибирске: соответствующая зона должна появиться в парке «Каменка», есть в концепциях Ельцовского парка и парка на Ине, разумеется, в спортивном парке «Арена», который строят возле ЛДС.
Совершенно точно соответствовать всем нормам будет скейт-парк в «Арене» — о нем в федерации знают, сказал Вячеслав Сердюк.
— Парк «Арена» мы делаем по дорогостоящему проекту, стоимость самой площадки будет 30 миллионов: памп-трек и скейт-площадка, там всем будет комфортно, — заверила Анна Терешкова.
Как, кем и когда будут построены все остальные — неизвестно: проектов для них еще не разрабатывали.
При этом в Народном фронте и в Федерации скейтбординга Новосибирской области считают, что недопонимание, которое вызвало скандал вокруг скейт-парка в центре Новосибирска, должно в итоге пойти на пользу развитию скейтбординга в целом. Как минимум, внимание к новым площадкам теперь будет повышенное.
Открытие парка «Арена» точно не назначено, но должно произойти до конца 2022 года — сроки пришлось перенести из-за санкций, говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. При этом экстрим-зоны в парке пока нет: ее строительство запланировано на 2023 год.