Все скейт-площадки в Новосибирске закрывают по требованию ОНФ

В Новосибирске закроют все официальные скейт-площадки из-за несоответствия требованиям. Всего их было три, одну открыли в этом году.
Закрытия площадок потребовали в Общественном народном фронте: 28 октября координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина проинспектировала площадку в Затулинском дисперсном парке, Заельцовском парке и в сквере за оперным театром.
— За что молодежь Новосибирска надо не любить, чтобы строить такие объекты? Пойдемте, я вам покажу, где мозги детей у вас будут, — прокомментировала она последнюю, отметив острые углы и незакругленные рельсы для трюков. — Я требую закрыть этот проект, пока они не отработают весь пакет документов и не сделают здесь безопасное объектное решение.
Как объяснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, скейт-площадку строила Федерация скейтбординга Новосибирской области по договоренности с городскими властями.
— У нас была договоренность: если они делают себе скейт-площадку в сквере за оперным, то уходят с памятника Ленину. Они сами делали эту площадку так, как им нужно было, — объяснила Анна Терешкова. — Нам поставили условие: или сертифицировать, или закрывать. Мы поняли, что эту площадку сертифицировать невозможно, потому что она в ручном режиме построена, нигде не заказывалась. Поэтому придется ее закрывать.
По словам вице-мэра, исправить нарушения нельзя: площадку строили без проекта, а нормативы существуют только для профессиональных скейт-парков — на это потребуются миллионы рублей.
При этом скейт-площадка в Заельцовском парке — новая, ее построили только в этом году, но, отметила Анна Терешкова, проект был разработан до изменения нормативов.
— Мы шли навстречу жителям, нашей молодежи. Одномоментно на скейт-площадке в Заельцовском парке у нас было 120–150 ребят. Сейчас получается, что все эти ребята останутся просто на улице, — сказала вице-мэр.
В 2020 году на площадке за оперным театром прошли городские соревнования, новосибирские скейтеры также участвуют и занимают призовые места в соревнованиях в других регионах. В 2021 году скейтбординг дебютировал на Олимпийских играх в Токио.
Стоит отметить, что площадки для скейтбординга предусмотрены во многих новых парках, которые строятся или будут построены в ближайшие годы. В частности, специальная зона должна появиться в парке на реке 1-я Ельцовка, в сквере на Троллейном жилмассиве, в парке нового ЛДС.