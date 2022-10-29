Все скейт-площадки в Новосибирске закрывают по требованию ОНФ

В Новосибирске закроют все официальные скейт-площадки из-за несоответствия требованиям. Всего их было три, одну открыли в этом году.



Закрытия площадок потребовали в Общественном народном фронте: 28 октября координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина проинспектировала площадку в Затулинском дисперсном парке, Заельцовском парке и в сквере за оперным театром.

